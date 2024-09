La jeune pousse qu’est Lucid Motors a partagé une publication qui a fait jaser aujourd’hui. En effet, l’entreprise, qui nous propose déjà la berline Air, et qui s’apprête à lancer le VUS Gravity, a parlé sur X d’un prochain véhicule qui serait proposé sous la barre psychologique des 50 000 $ US.

On savait que Lucid Motors travaille au développement d’un troisième modèle, qui sera plus abordable que les deux autres qu’elle a déjà présenté. Jusqu’ici, l’incertitude la plus totale planait quant à son identité.

Avec l'image partagée sur le compte X (anciennement Twitter) de l’entreprise, sans dire qu’on sait maintenant tout, on est moins dans l’incertitude.

Ce que la publication dévoile, c’est que le modèle sera offert à partir d’un prix qui sera inférieur à 50 000 $ US, et qu’il entrera en production à la fin de l’année 2026.

Le futur modèle de Lucid | Photo : Lucid

D’après l'image publiée, qui ne montre qu’une parcelle du véhicule, on peut distinguer une forme incurvée, la présence de quatre portières avec des poignées affleurantes à la carrosserie, ainsi qu’un capot présentant des lignes similaires à celles que l’on retrouve avec les modèles Air et Gravity. Le nom de Lucid est également bien visible sur le faciès.

Un Lucid Earth

Quant au nom que pourrait emprunter le troisième produit de la marque, celui de Earth circule, car au début de l’année, la compagnie l’a enregistré auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO = United States Patent and Trademark Office).

Le chef de la direction de Lucid, Peter Rawlinson, a déjà évoqué des détails concernant le véhicule, dont le fait que ce serait un modèle à grand volume et qu’il serait assemblé à l’intérieur de l’usine que la société opère en Arabie saoudite. On sait que ce pays est un sérieux bailleur de fonds pour Lucid, et qu’il a récemment injecté 1,5 milliard dans l’entreprise, assurant ses liquidités jusqu’à la fin de 2025.

Quant aux prix du modèle Earth, le chiffre de 48 000 $ US a été avancé. Il faudra voir une fois le véhicule produit, car les promesses du genre ne se réalisent pas toujours.