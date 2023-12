La vision de l’avenir de Mazda comprend désormais des véhicules électriques. Le fabricant japonais prévoit de développer et de lancer « sept ou huit » modèles tout électriques d'ici 2030. C'est ce qu'a déclaré Masahiro Moto, PDG de Mazda, lors d'un entretien avec Automotive News.

Ces dernières années, Masahiro Moto n'a pas hésité à faire part de son scepticisme à l'égard des VÉ, en particulier en ce qui concerne la possibilité d'en vendre de grandes quantités. Mais l'approche de Mazda est en train de changer, semble-t-il. Pas que le dirigeant soit soudainement un converti à la cause. Il maintient que Mazda est un « suiveur intentionnel » dans la course à la mobilité électrique, et il a déclaré à Automotive News qu'à son avis, « la demande de voitures électriques croît encore trop lentement. À l'heure actuelle, les clients sont toujours à la recherche d'alternatives qui ne sont pas des VÉ. »

Récemment, Mazda a déclaré qu'elle souhaitait qu'entre 25 et 40 % de ses ventes soient des VÉ d'ici 2030. Cela ne répondra pas aux exigences de la législation sur de nombreux marchés, y compris les États-Unis, et la société devra donc faire face à cette réalité à l'avenir.

Mazda MX-30 2023 électrique Photo : Mazda

En attendant, même pour atteindre ce niveau de pourcentage de ventes relativement modeste, Mazda doit consacrer plus d'efforts et d'argent au développement de modèles et de technologies électriques qu'elle ne le fait actuellement. Le constructeur a mis en place un département chargé de développer des véhicules électriques basés sur une plateforme modulaire, qui devraient être prêts entre 2025 et 2027. Masahiro Moro affirme que Mazda continuera à travailler en partenariat avec Toyota sur le développement de logiciels et d'infrastructures électriques, ajoutant même que jusqu'à 90 % des logiciels utilisés pourraient provenir du géant japonais. Il a reconnu qu'« il y a beaucoup de choses qu'une entreprise individuelle ne peut pas faire seule ».

Dans un premier temps, Mazda donnera la priorité à la production de VÉ pour son marché domestique. Les premiers modèles pourraient y apparaître après 2025. D'ici 2028, l'objectif est de commencer à introduire des modèles en Amérique du Nord, puis d'atteindre l'objectif de 7 ou 8 nouveaux modèles tout électrique dans la gamme d'ici 2030.

Voici ce qu’on retient de ces dernières déclarations du PDG de Mazda. Il est difficile de déceler un grand enthousiasme pour le virage électrique de la part d'une entreprise qui a déjà plusieurs longueurs de retard sur les autres ; il est difficile de ne pas voir Mazda comme une entreprise réticente dans ce domaine, et si ce n'était des exigences gouvernementales de plus en plus strictes en matière d'électrification, elle ne serait peut-être pas du tout en train d'éliminer les moteurs à combustion interne de sa gamme de produits. L'avenir nous dira si l'enthousiasme de l'entreprise grandira au cours des prochaines années.