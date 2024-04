Honda investit 15 milliards pour quatre usines en Ontario

• Honda confirme qu’elle va investir 15 milliards en Ontario pour la construction de quatre usines.

On faisait récemment état d’une annonce imminente provenant de Honda concernant un investissement majeur en Ontario pour la construction de véhicules électriques. La nouvelle officielle est tombée aujourd’hui alors que le constructeur japonais a confirmé qu’il allait injecter 15 milliards dans l’économie ontarienne.

Tout cela va se traduire par la construction de quatre nouvelles usines pour la fabrication de batteries, mais aussi de nouveaux modèles tout électriques. L’annonce de Honda s’est faite en présence du premier ministre du Canada Justin Trudeau, ainsi que du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, Justin Trudeau, premier ministre du Canada et Mme Freeland, ministre des finances du Canada, écoutent Toshihiro Mibe, président-directeur général de Honda, annoncer un investissement de 15 milliards de dollars. | Photo : Honda

Avant l’annonce, un communiqué du gouvernement destiné aux médias faisait état de « la première chaîne d’approvisionnement complète de véhicules électriques au Canada ».

Ainsi, d’ici 2028, on verra apparaître quatre usines sur le site d’Alliston, en Ontario, dont la première qui sera entièrement consacrée à l’assemblage de véhicules électriques. Une usine de batteries va pouvoir l’alimenter, sur place, ce qui représente des avantages indéniables.

« Honda construira également une usine de traitement de matériaux actifs et de précurseurs de cathode dans le cadre d’un partenariat de coentreprise avec POSCO Future M Co., Ltd. et une usine de séparateurs dans le cadre d’un partenariat de coentreprise avec Asahi Kasei Corporation », précise le communiqué du gouvernement.

Lorsque l’usine sera opérationnelle en 2028, il est estimé qu’elle produira jusqu’à 240 000 véhicules par année, créant au passage 1000 emplois.

Justin Trudeau a qualifié ce projet comme le « plus grand investissement automobile de l’histoire du Canada. » Il a ajouté que les ressources naturelles du pays avaient contribué à rendre l’accord possible, mais que le plus grand atout du pays était sa main-d’œuvre hautement qualifiée.

Le montant investi est deux fois plus important que ceux annoncés plus tôt, tant pour le cas de Volkswagen en Ontario, que de Northvolt, au Québec.

Doug Ford a pour sa part ajouté que l’investissement « changeait la donne pour l’industrie » et qu’on parlait d’un investissement générationnel.

Les gouvernements vont participer à la hauteur de cinq milliards, mais on ne parle pas d’un prêt direct, mais bien de montants octroyés par l’entremise de crédits d’impôt.

« Grâce à ce crédit d’impôt pour l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques et au crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication de technologies propres, Honda et ses partenaires bénéficieront d’un soutien de plus de 2,5 milliards de dollars de la part du gouvernement fédéral », a déclaré Chrystia Freeland, ministre des Finances du Canada.

L’aide de l’Ontario est aussi de 2,5 milliards, avec des incitatifs directs et indirects.

Le chef de la direction de Honda, Toshihiro Mibe, qui était sur place pour l’annonce, a déclaré que les détails de l’investissement de 15 milliards seront dévoilés au cours des six prochains mois.