La boîte manuelle, la préférée des acheteurs de Mazda MX-5

Depuis quelques années, on ne cesse de se faire dire que la boîte manuelle se meurt, qu’elle est appelée à disparaître. Les chiffres sont là pour prouver qu’elle se vend beaucoup moins, mais sont-ils le véritable reflet de la réalité ?

Certes, les nouvelles boîtes automatiques sont plus efficaces, plus rapides et proposent de meilleures cotes de consommation d’essence. Mais ce n’est pas tout. Si les acheteurs s’en éloignent, certains constructeurs ne font rien pour renverser cette situation.

Ils nous disent qu’elle n’est plus populaire, mais dans les faits, ils ne souhaitent pas trop en vendre. À preuve, regardez à travers l’industrie à quel point certains modèles qui offrent la boîte mécanique ne le font qu’avec une version de base dénudée dont personne ne veut. Ce n’est pas tant la boîte manuelle qui est rejetée autant qu’un modèle dont le niveau d’équipement n’est pas à la hauteur des attentes ni des besoins.

Nous sommes d’avis que si la boîte mécanique était offerte sur plusieurs versions de chaque modèle, elle serait beaucoup plus populaire.

La Mazda MX-5 nous en donne la preuve. Oui, nous sommes bien conscients qu’on parle d’une voiture sportive ici, mais quand même, entre juillet 2018 et avril 2019, 76 % des modèles à toit souple qui ont été vendus étaient équipés de ce type de transmission. Dans le cas des versions RF à toit dur, la proportion a été de 52 %.

On peut conclure que les gens qui aiment conduire sportivement ne détestent pas avoir trois pédales à gérer. La proportion n’est pas aussi forte ailleurs, il faut le souligner. Par exemple, pour la Toyota 86, une autre création à vocation sportive, le ratio est de 33 %. Ce n’est pas à négliger, quand même.

Pendant ce temps, la nouvelle Chevrolet Corvette à moteur central se pointe sans boîte manuelle pour la première fois depuis 1957.

Quand on vous donnera des chiffres sur le déclin de la boîte manuelle, il ne faudrait pas oublier tous ces modèles qui ont décidé de ne plus l’offrir.

Morte, la boîte manuelle ? Pas dans le cœur des vrais passionnés de conduite, de toute évidence.