• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des véhicules « aventure ».

• En lice, Le Ford Bronco Sport, le Subaru Outback Wilderness et le Ford Maverick.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des véhicules « aventure », voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

La catégorie de véhicules dits « aventure » est relativement nouvelle dans le palmarès d’Auto123. Elle est devenue nécessaire en raison de la prolifération de versions de modèles mettant l’accent sur la conduite hors route. On ne parle pas ici d’un Jeep Wrangler dont c’est la mission première (une catégorie est réservée à cela), mais bien de produits grand public, mais qui se décline de façon un peu plus agressive pour ceux qui veulent explorer la conduite hors des sentiers battus.

Au début, il n’y avait qu’une poignée de représentants dans cette catégorie. On en compte plus d’une dizaine aujourd’hui. Du lot, trois ont retenu l’attention de nos panélistes cette année, soit le Subaru Outback Wilderness, ainsi que les Ford Bronco Sport et Ford Maverick.

Subaru Outback Wilderness 2022 blanche Photo : D.Boshouwers

Dans le cas du Subaru Outback, le traitement Wilderness est relativement nouveau à travers la gamme. Il est maintenant livrable avec trois modèles (Forester et Crosstrek étant les deux autres). Il propose, en gros, une garde au sol surélevée, des roues plus adaptées aux excursions, ainsi que des éléments esthétiques dorés qui servent à bien identifier la déclinaison.

Grey 2021Ford Bronco Sport Badlands Photo : D.Boshouwers

Avec le Bronco Sport, on met la main sur un VUS au style différent, mais surtout un modèle qui propose un système de gestion de terrain qui facilite les aventures hors des sentiers battus. Avec la variante Badlands, par exemple, il propose des modes additionnels pour la boue et les crevasses, ainsi que les rochers. Il est possible de s’amuser avec un Bronco Sport Badlands.

Ford Maverick Lariat 2022 orange Photo : V.Aubé

Enfin, avec le Maverick, on parle surtout d’une camionnette qui permet aux gens de vivre une vie d’aventurier. Cette dernière est conçue pour être pratique et pouvoir transporter tout le nécessaire pour les activités de loisir. Sa configuration hybride, qui rend son utilisation plutôt économique, continue d’impressionner.

Avec trois modèles offrant des éléments intéressants, le vote a été serré. En bout de piste, c’est le Subaru Outback Wilderness qui s’est imposé devant les deux suggestions américaines. Les problèmes de fiabilité vécus par les deux représentants de Ford ont assurément pesé fort dans la balance.