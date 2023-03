Cette année encore, nous nous attardons à l’épineuse question du rapport qualité/prix. Bien qu’il existe des options de véhicules dotés d’un niveau de qualité dur à battre, leur prix reflète souvent leur appartenance à une catégorie de véhicules plus cossus.

Ici, il ne s’agit pas de viser le prix le plus bas, mais bien d’y aller avec la meilleure qualité possible pour le prix, sans oublier le niveau d’équipement qui entre bien entendu en ligne de compte. Et puisque les catégories de véhicules n’ont pas été trop chamboulées pour 2023, nous conservons les mêmes sous-groupes.

Voici donc les 10 modèles à considérer en 2023 pour leur rapport qualité/prix.

Meilleur véhicule sous-compacte : Nissan Versa