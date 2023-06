• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des voitures d’au moins cinq cylindres, mais offertes à moins de 80 000 $.

• En lice, La Chevrolet Corvette Stingray, la Ford Mustang GT et la BMW M2.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des voitures sport (à moteur 5 cylindres ou plus, à moins de 80 000 $), voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

Intéressons-nous ici aux sportives équipées d’un moteur d’au moins cinq cylindres, mais dont le prix demeure inférieur à 80 000 $. Il était nécessaire de trancher à ce chapitre, car autrement, certains véhicules auraient été pénalisés ; car il n’est pas facile de rivaliser avec des modèles qui se vendent trois ou quatre fois plus cher.

À travers les sondages effectués auprès de nos experts, trois modèles se sont retrouvés sur le podium, soit la Chevrolet Corvette Stingray, la BMW M2 et la Ford Mustang GT.

C’est clair, on est ici en présence de trois modèles qui offrent des expériences de conduite extraordinaires. Très différentes, mais extraordinaires. Comment départager le tout ? Ce n’est pas facile, on vous en conjure. Les évaluations ont porté sur les qualités dynamiques de ces modèles, à la fois sur la route et sur la piste. Oui, d’autres éléments ont été considérés comme l’aménagement intérieur, les technologies, la sécurité, etc. Cependant, c’est l’expérience de conduite le critère numéro un.

Chevrolet Corvette Stingray jaune Photo : V.Aubé

Dans le cas de la Chevrolet Corvette, la mouture de huitième génération séduit depuis ses débuts en 2020. Son équilibre sur la route est tout simplement renversant. Son prix de base demeure aussi impressionnant, mais vous allez également retrouver des versions dans la section des bolides de 80 000 $ et plus.

BMW M2 2023 rouge Photo : BMW

Avec la BMW M2, on a affaire à une bibitte complètement différente. Le format de poche de cette voiture, combiné à la mécanique dévergondée qui l’anime (plus de 400 chevaux), fait qu’on a la sensation de conduire un missile doté de quatre roues. Impressionnant, en tout point.

Ford Mustang 2024 rouge Photo : Ford

Enfin, avec la Ford Mustang GT, on a toujours droit à une expérience très enivrante. Et, grande rareté sur le marché, on peut profiter ici d’une décapotable à quatre places, ce qui fait de cette voiture une solution fort intéressante pour répondre aux besoins de certains.

Vous comprendrez que chaque finaliste a recueilli sa part de votes. Après un décompte des plus serrés, c’est la BMW M2 qui s’est imposée. Son format et son rapport poids-puissance renversant ont assurément joué un rôle important en route vers la victoire.