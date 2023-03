• Les finalistes dans les catégories des véhicules de l’année viennent d’être dévoilés.

• En tout, on retrouve 18 modèles répartis à travers 6 catégories.

• Les grands gagnants seront annoncés au Salon de l’auto de New York qui va se tenir au début du mois d’avril.

C’est une fois de plus au Salon de l’auto de New York de cette année, qui va se tenir lors de la première semaine d’avril, que seront annoncés les véhicules mondiaux de l’année à l’intérieur de six catégories.

Aujourd’hui, les responsables ont fait connaître les dix-huit véhicules en lice, soit trois finalistes à l’intérieur de chacune des six catégories. Allons-y avec les nommés.

Photo : World Car Awards BMW X1 / iX1

Dans la catégorie de la voiture mondiale de l’année, le prix le plus convoité, les finalistes sont le BMW X1, la Hyundai Ioniq 6, ainsi que le Kia Niro.

Gagnant de 2022 : Le Hyundai Ioniq 5, devant le Ford Mustang Mach-E et le Kia EV6.

Pour la section reconnaissant le véhicule électrique de l’année, nos trois finalistes cette année sont la BMW i7, la Hyundai Ioniq 6, ainsi que la Lucid Air.

Gagnant de 2022 : le Hyundai Ioniq 5, devant l’Audi e-tron GT, ainsi que la Mercedes-Benz EQS.

Quant à la catégorie reconnaissant la voiture de luxe mondiale de l’année, la lutte se fait entre la BMW Série 7 (et la i7), la Genesis G90, de même que la Lucid Air.

Gagnante de 2022 : la Mercedes-Benz EQS, devant le BMW iX et le Genesis GV70.

En passant à la voiture mondiale de performance de l’année, trois modèles fort intéressants sont en lice : le Kia EV6 GT, la Nissan Z, ainsi que la Toyota GR Corolla.

Gagnante de 2022 : l’Audi e-tron GT, devant les duos BMW M3/M4 et Toyota GR86/Subaru BRZ.

Pour ce qui est de la voiture urbaine mondiale de l’année, on retrouve trois produits qui ne sont pas commercialisés chez nous : la Citroën C3, l’Ora Funky Cat, ainsi que le Volkswagen Taigo.

Gagnant de 2022 : la Toyota Yaris Cross, devant l’Opel Mokka et le Volkswagen Taigun

Enfin, en ce qui a trait au design mondial de l’année, on retrouve trois créations intéressantes, soit la Hyundai Ioniq 6, la Lucid Air, ainsi que le Range Rover.

Gagnant de 2022 : Hyundai Ioniq 5, devant l’Audi e-tron GT, ainsi que le Kia EV6.

Nous vous reviendrons avec les gagnants une fois ceux-ci annoncés au Salon de l’auto de New York.