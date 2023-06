• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des voitures d’au moins cinq cylindres, offertes à plus de 80 000 $.

• En lice, la Chevrolet Corvette Z06, la Porsche 911 et la Porsche Cayman GTS/GT4 RS.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des voitures sport (à moteur 5 cylindres ou plus, à plus de 80 000 $), voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

Après avoir présenté la catégorie des sportives dotée d’un moteur d’au moins cinq cylindres, mais dont la facture est inférieure à 80 000 $, voici maintenant la même catégorie, mais pour les bolides dont le prix de base est supérieur à 80 000 $.

On a donc affaire à des produits foncièrement différents ici, mais une chose est demeurée la même après notre série de votes ; les résultats ont été serrés. À travers les sondages effectués auprès de nos experts, trois modèles se sont retrouvés sur le podium, soit la Chevrolet Corvette Z06, la Porsche 911 et la Porsche Cayman GTS/GT4 RS.

Chevrolet Corvette Z06 2023 Photo : Chevrolet

Dans un premier temps, une nouvelle version de la Chevrolet Corvette se retrouve en lice cette année, soit la mouture Z06. Dotée d’un V8 de 5,5 litres à vilebrequin plat, elle propose la bagatelle de 670 chevaux et une expérience de conduite taillée pour les circuits. Déjà, la déclinaison de base colle au bitume comme du velcro ; cette version Z06 en remet.

Porsche 911 T 2023 Photo : D.Heyman

Vient ensuite la Porsche 911. S’il y a une sportive qui n’a plus besoin de présentation, c’est bien elle. D’une année à l’autre, c’est autour de 20 différentes variantes qui sont proposées par la compagnie, si bien qu’on en retrouve toujours pour tous les goûts. Soyez certains que lorsqu’il est question de la meilleure sportive sur le marché, la Porsche 911 est toujours des discussions.

Porsche Cayman GT4 RS 2023 Photo : Porsche

Enfin, le troisième modèle qui a retenu l’attention de nos experts est le duo Porsche Cayman GTS/GT4 RS. On a droit avec ce bolide à une expérience différente d’avec la 911, mais à quelque chose de tout aussi excitant. Bien franchement, c’est souvent une question de goût qui va faire qu’un modèle va s’imposer vis-à-vis un autre, car c’est excellent avec chaque variante.

En fin de compte, c’est la Chevrolet Corvette Z06 qui s’est démarquée, ce qui prouve hors de tout doute que ce modèle n’a plus rien à envier la 911, que ce soit en configuration de base ou en préparation Z06, prête pour la piste. Assurément un des véhicules les plus impressionnants de l’industrie et un rapport prix-puissance qui défie toute concurrence.