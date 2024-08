Mercedes AMG S63 E Performance 2023 - Design extérieur | Photo : V.Aubé

• La Mercedes-AMG S63 E Performance 2023 est dévoilée en Espagne. Voici ce que nous avons appris.

• 791 chevaux et 1 055 lb-pi de couple, c’est suffisant pour un 0-100 km/h en 3,3 secondes.

• Le V8 biturbo est secondé par un moteur électrique.

• L’autonomie en mode électrique sera inférieure à 30 km lorsqu’elle arrivera en Amérique du Nord.

Malaga, Espagne – La Classe S de Mercedes-Benz a toujours été reconnue pour son haut niveau d’innovation. La grande dame de Stuttgart devra éventuellement céder sa place à l’offensive électrique EQ. Mais la gamme la plus prestigieuse de l’alignement « thermique » a plus d’un tour dans son sac.

En marge du lancement prévu pour la nouvelle C63 AMG à moteur 4-cylindres turbo hybride rechargeable, le constructeur avait aussi trimbalé un exemplaire de la nouvelle S63 AMG. Ce modèle conserve un moteur V8 biturbo sous son long capot, une nouvelle qui rassurera les puristes.

Malheureusement, pour les impressions de conduite, il faudra attendre encore un peu. Les premiers exemplaires de la livrée haute performance de la Classe S sont attendus au Canada dans la deuxième moitié de 2023.

D’ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, il nous était impossible d’en savoir plus sur cette date d’arrivée en sol canadien. Mais une chose est certaine, les premières copies de cette nouvelle S63 porteront le seau de l’année-modèle 2023.

Mercedes AMG S63 E Performance 2023 - Profil | Photo : V.Aubé

Une robe effacée… la recette AMG quoi!

À l’extérieur, quelques détails sautent aux yeux, notamment l’immense grille de calandre Panamericana appliquée à tous les autres modèles AMG depuis quelques campagnes. On note aussi l’absence de l’étoile argentée sur le dessus du capot. En effet, les concepteurs ont préféré insérer cet immense écusson au centre du bouclier, plutôt que de ramener la grille dénudée et l’emblème en relief sur le capot.

Il y a bien l’enseigne d’Affalterbach, mais l’ambiance n’est pas la même que par le passé. Le reste du museau est également habillé de l’arrangement habituel. Un ensemble optionnel ajoute plusieurs pièces réalisées en fibre de carbone, également sur les rétroviseurs, les bas de caisse et même à l’arrière. Le diffuseur qu’on retrouve là a du mal à dissimuler les quatre pots d’échappement rectangulaires typiques.

Sur la voiture présentée dans le sud espagnol, les superbes jantes multibranches de 21 pouces de diamètre prenaient place devant des freins en carbone-céramique. Cette option garantira des freinages plus mordants, ce qui un peu nécessaire étant donné que la voiture accuse un poids de 2,6 tonnes !

En revanche, le reste de la robe, malgré cette teinte gris anthracite mat, est assez discret pour une voiture capable d’abattre le 0-100 km/h en 3,3 secondes.

Mercedes AMG S63 E Performance 2023 - Devant | Photo : V.Aubé

L’apport de la technologie hybride rechargeable

Au risque de se répéter, la S63 E Performance ne laisse pas tomber son vénérable moteur V8 biturbo de 4,0 litres de cylindrée. Cet engin développe la bagatelle de 603 chevaux et 664 lb-pi de couple optimal à lui seul. Toutefois, comme c’est de plus en plus la tendance au sein de l’industrie, la technologie électrique vient à la rescousse pour seconder le bloc en V.

En fait, les ingénieurs de la division sportive ont implanté un second moteur, électrique celui-là, sur l’essieu arrière. Ce moteur fournit 140 kW additionnels (ou 188 chevaux) et un couple de 236 lb-pi. Résultat : la nouvelle S63 AMG sort des ateliers d’Affalterbach avec une puissance totale de 791 chevaux et un couple – tenez-vous bien – de 1 055 lb-pi. Ces chiffres ne laisseront personne indifférent, il faut l’avouer.

Bien entendu, pour alimenter ce deuxième moteur en énergie, un bloc de batteries au lithium-ion d’une capacité de 13,1 kWh a aussi été greffé à la berline pleine grandeur. La technologie de stockage a été optimisée et développée notamment par l’écurie Mercedes-AMG Petronas F1.

Mercedes AMG S63 E Performance 2023 - Arrière | Photo : V.Aubé

La batterie de 400 volts est constituée de 1 200 cellules qui doivent toutes êtres refroidies individuellement. En fait, pour fournir une puissance optimale, la batterie doit atteindre une température idéale, ce qui explique la raison d’être de ce liquide de refroidissement, sans quoi la durée de vie de cette batterie serait réduite.

La présence de ce second moteur électrique à l’arrière garantit également un rouage intégral à la S63. Ce système est entièrement variable pour mieux répondre aux multiples situations de conduite. D’ailleurs, il faut aussi préciser que la S63 AMG peut profiter des quatre roues motrices dans toutes les situations, même lorsque le mode électrique est enclenché, car le moteur électrique est connecté à l’essieu avant.

Quant à la boîte de vitesses, le constructeur fait une fois de plus confiance à son unité automatique à neuf rapports, une composante qui se retrouve un peu partout au sein des véhicules de la marque.

L’autonomie annoncée d’environ 33 km devrait être plus courte lorsque la voiture sera rendue disponible, étant donné que les calculs proviennent de la méthode européenne.

Mercedes AMG S63 E Performance 2023 - Roue | Photo : V.Aubé

Une berline sonore… même en mode électrique!

Puisque nous n’avons pas pu essayer la nouvelle variante, il nous a été impossible de découvrir le système d’alerte acoustique de la limousine allemande. En effet, en mode de conduite 100% électrique, la S63 émet une sonorité à basse fréquence et modulé en fonction de la vitesse. Cette sonorité artificielle est émise via des haut-parleurs extérieurs, mais également dans l’habitacle pour rappeler aux occupants qu’ils roulent en pur électrique.

Mentionnons tout de même que cette fonction est seulement bonne jusqu’à une cadence de 30 km/h environ. Toutefois, les concepteurs ont aussi songé aux consommateurs qui voudraient profiter de cette sonorité spécialement conçue pour la S63 à une vitesse plus élevée. Le conducteur n’a qu’à appuyer sur ce bouton installé sur le volant, avec son symbole d’une onde de fréquence.

Une expérience de conduite rehaussée grâce à des supports à moteur?

Il faudra un essai complet pour découvrir, notamment, de quoi sont capables ces nouveaux supports à moteur actifs. Ces éléments ont la capacité de varier leur rigidité en s’adaptant à la situation de conduite du moment. Des capteurs détectent les conditions et le comportement vibratoire du moteur pour ajuster la fermeté de la force avec laquelle le moteur est couplé au châssis. Un ajustement ferme est optimal pour une conduite plus inspirée, tandis qu’une force moins rigide se montre bénéfique pour un confort accru.

C’est la première fois que les ingénieurs de la marque font appel à cette technologie à bord d’un modèle de production. Quand on vous disait que la Classe S est souvent celle qui fait avancer la technologie…

Mercedes AMG S63 E Performance 2023 - Phare | Photo : V.Aubé

Le mot de la fin

L’aile sportive de Mercedes-Benz démontre une fois de plus qu’il est possible d’extirper une quantité phénoménale de puissance et de couple d’un tandem thermique-électrique avec sa nouvelle S63.

Qui plus est, malgré son caractère de « fusée sur roues », la nouvelle S63 E Performance ne déroge pas de sa mission de transporter les richissimes clients de la marque étoilée dans le plus grand des conforts, et ce, malgré le grondement volcanique qui émane de ce paquebot ultraperformant.

La concurrence principale

Audi S8

BMW Série 7

Genesis G90

Lexus LS

Maserati Quattroporte

Quelques questions des lecteurs :

Quand arrive la Mercedes-AMG S63 E Performance ?

Dans la deuxième moitié de 2023, assurément près de la fin de l’année prochaine.

Qui fabrique le moteur de la S63 AMG?

Comme pour tous les autres véhicules AMG, le V8 biturbo est assemblé à la main.

Où est fabriqué la nouvelle S63 AMG?

Dans l’usine de la division sportive, à Affalterbach, en Allemagne.