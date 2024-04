AMG préparerait un VUS électrique de performance

Alors que la Journée de la Terre se pointe à l’horizon proche, c’est une semaine électrique chez Auto123 alors que nos actualités font le tour de ce qui se fait et de ce qui se trame dans cet univers.

Chez Mercedes-Benz, la division AMG est celle par où passe la performance. Généralement, elle propose des versions retravaillées des modèles réguliers de la marque, mais au fil de l’histoire, elle a aussi développé ses propres créations. Qu’on pense à l’AMG GT.

Dans l’univers du véhicule électrique, ça va bientôt être le cas avec une voiture, mais aussi un VUS. En effet, selon ce que rapporte le site Autocar, AMG travaille sur un utilitaire qui lui sera propre et qui va profiter de sa plateforme AMG.EA, créée pour les véhicules électriques. Cette dernière va servir un premier modèle attendu l’an prochain comme produit 2026, une voiture qui va venir remplacer le coupé GT à quatre portes.

Des prototypes d’essai ont déjà été aperçus sur les routes.

Quant au VUS électrique portant la signature AMG, il va suivre la voiture, ce qui pourrait signifier des débuts pour 2027.

Le style de ce véhicule nous sera d’abord dévoilé sous la forme d’un concept, toujours selon ce que rapporte le site Autocar. Le format devrait ressembler à celui de l’étude Vision AMG que l’on avait pu voir en 2022. Imaginez un véhicule de taille intermédiaire qui va concurrencer ce qui sera proposé chez BMW et chez Porsche.

Ce qui sera intéressant avec cet utilitaire et surtout sa plateforme, c’est qu’elle va nous introduire à la technologie des moteurs à flux axial. On parle d’unités plus légères et plus petites que celles à flux radial conventionnel. Et les capacités sont impressionnantes, car un moteur d’à peine 50 livres sera en mesure d’offrir près de 500 chevaux. À cela pourront être ajoutés des éléments pour pousser la note encore plus loin. Le hic, c’est que la fabrication de ces moteurs est plus difficile, donc plus coûteuse.

Voilà pourquoi ils seront d’abord introduits sur des modèles haut de gamme.

De plus, la plateforme AMG.EA devrait profiter d’une batterie haute tension très performante, développée grâce au savoir-faire d’AMG en… Formule 1.

La production du modèle devrait avoir lieu à Sindelfingen, en Allemagne. C’est là que l’actuel coupé GT à quatre portes est construit et que le véhicule appelé à le remplacer sera également assemblé.