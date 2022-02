Mauvaise nouvelle pour la Mercedes-Benz Classe A

Longtemps, on a réclamé en Amérique du Nord la Mercedes-Benz Classe A, la plus petite voiture produite par le constructeur allemand. On a finalement vu notre souhait se réaliser il y a un peu plus de trois ans avec l’arrivée d’une voiture qui nous a franchement étonnés.

Malheureusement, la nature des choses étant ce qu’elle est avec la popularité de l’automobile en général, l’expérience aura été de très courte durée. Le magazine Automobile News a d’abord rapporté que c’était terminé pour la berline sous-compactes en Amérique du Nord.

Mercedes-Benz a par la suite confirmé la chose, notamment au site Autoblog, expliquant que le modèle arrivait à la fin de sa vie utile après l’année 2022. Mercedes-Benz a déclaré ceci au site : « Bien que la Classe A ait été extrêmement bien accueillie par nos clients depuis son lancement en 2019, cette décision s’inscrit dans le cadre de nos efforts continus pour rationaliser notre stratégie d’offre de produits. Le VUS GLA reprendra la position de la Classe A en tant que point d’entrée dans la gamme de produits Mercedes-Benz. »

Le communiqué parle de la situation aux États-Unis, mais on devine qu’elle sera la même pour le Canada. Nous vous aviserons du contraire si c’est le cas.

Et bien sûr, ce qui fait que la Classe A quitte la route, c’est une question de ventes. En 2019, 17 641 unités étaient écoulées chez nos voisins. En 2021, seulement 8108. Au Canada, les ventes sont passées de 2353 modèles en 2020 pour fondre à 1712 l’an dernier.

Un constructeur de luxe vise la grande rentabilité avec ses modèles. Un produit qui se vend moins doit avoir une marge de profit intéressante. Or, avec la Classe A, on parle probablement de la plus petite. Pour être « rentable », cette voiture devait très bien se vendre. Or, malgré ses qualités, ça n’a jamais levé. Et c’est empiré par la présence d’un modèle comme la CLA, ainsi que le VUS GLA au sein de la gamme.