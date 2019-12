La deuxième génération du modèle GLA fera ses débuts au cours de la prochaine année chez Mercedes-Benz. Le nouveau produit a été présenté en ligne cette semaine par le constructeur qui, on le sait, a rayé plusieurs salons automobiles de sa routine depuis quelque temps. Au menu du VUS repensé figurera un moteur plus puissant, de même qu’une configuration offrant plus d’espace à l’intérieur ; voilà qui sera bienvenu, surtout dans le dernier cas.

La version GLA 250 va se pointer en Amérique du Nord à l’été 2020. Elle sera suivie en fin de calendrier par la livrée Mercedes-AMG GLA 35.

Avec le nouveau GLB qui se pointe parallèlement sur le marché, le GLA devient du coup la variante plus sportive dans le segment des VUS sous-compacts chez Mercedes-Benz. La clientèle visée n’est pas la même.

La version 250 sera animée par un nouveau moteur 4-cylindres turbo de 2 litres qui offrira plus de puissance à 221 chevaux (contre 208 auparavant), mais qui émettra moins d’émissions polluantes. Le temps de référence de celui-ci au 0-96 km/h est de 8,6 secondes.

La variante AMG 35 proposera de son côté une version à 302 chevaux de ce moteur et réduira le temps à 5 secondes pour l’atteinte des 100 km/h.

Pour ce qui est de l’espace, mentionnons que la nouvelle cuvée va se pointer avec plus de dégagement en hauteur, car le véhicule est plus élevé de 9,9 centimètres. En revanche, il est 1,5 cm plus court, ce qui ne devrait pas trop paraître, les porte-à-faux avant et arrière ayant été réduits. Au final, la compagnie promet plus d’espace pour la tête à l’avant et plus de dégagement pour les jambes à l’arrière.

Pour ce qui est de la planche de bord, l’acheteur aura le choix entre deux écrans de 7 pouces ou deux unités de 10,25 pouces chacune. Le système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) sera bien sûr de la partie, lui qui avance une approche de reconnaissance vocale très intuitive.

Depuis ses débuts en 2014, plus d’un million de GLA ont trouvé preneurs à travers le monde. Cette année déjà, on a dépassé les 20 000 unités en Amérique du Nord.

Dans le segment, la concurrence prend pour nom Audi Q3, BMW X1 et Lexus UX, notamment.