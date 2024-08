Mercedes-Benz Sprinter : la force du choix

Si vous êtes propriétaire d’une entreprise et que vous avez besoin d’un véhicule commercial, il est important que vous puissiez trouver le modèle qui répond parfaitement à vos besoins.

Chez Mercedes-Benz Laval, les Sprinter ont été conçus pour faire exactement cela, car la mission première de la division fourgons de la compagnie est justement de vous offrir plus de choix que partout ailleurs, et les meilleures options possibles pour votre entreprise.

C’est pourquoi le Sprinter est livrable sous une foule de configurations, certaines de pouvoir répondre à vos besoins, quels qu’ils soient.

Mercedes-Benz Sprinter - Choix | Photo : Mercedes-Benz Canada

Examinons un peu à quoi ressemble l’offre de base avec ce modèle.

D’abord, rappelons que le Sprinter est principalement livrable en configuration de fourgon, ou encore pour passagers. Si vous avez des besoins spécifiques, chez Mercedes-Benz de Laval, les spécialistes pourront vous conseiller et vous apporter les meilleurs conseils par rapport à votre activité.

Dans le cas du fourgon, le choix est simplement hallucinant.

On pourrait séparer le tout en quatre séries. Les modèles à toit standard et à empattement de 144 pouces, ainsi que les modèles à toit surélevé profitant du même empattement. Puis, les versions profitant d’un empattement de 170 pouces ; ceux de longueur régulière, ainsi que ceux allongés, pour plus de capacités de chargement.

À l’intérieur des séries, l’offre est la même. Les modèles 2500 sont livrables avec le moteur Diesel régulier ou à haut rendement. Dans ce dernier cas, la traction intégrale est possible.

En passant aux modèles de la série 3500, on se retrouve devant quatre options ; les propositions régulières avec le moteur Diesel (régulier ou haut rendement), ainsi que les variantes XD, avec le moteur Diesel à haut rendement, avec ou sans la traction intégrale.

Enfin, une version 4500 est proposée, cette fois avec une configuration unique, soit le moteur Diesel à haut rendement.

En faisant le décompte, ça nous donne 32 possibilités.

Mercedes-Benz Sprinter - Hors route | Photo : Mercedes-Benz Canada

Sprinter Tourisme

Dans le cas des versions pour passagers, l’offre est plus simple, mais elle compte néanmoins sur six variantes. Trois avec un empattement de 144 pouces, trois autres avec celui de 170 pouces, si vous avez besoin de transporter plus de gens. Dans tous les cas, le toit est ici surélevé, on en convient.

Pour chaque longueur d’empattement, le Sprinter Tourisme est livrable dans la série 2500, avec le moteur Diesel standard ou à haut rendement, ainsi qu’avec la traction intégrale pour cette dernière version.

Et ce n’est pas tout.

Le Sprinter est également livrable en configuration de Combi, qui marie le côté pratique de la version pour passagers avec celle de la variante de type fourgon. Le véhicule idéal pour le transport de personnes qui ont des valises. Pensez à la navette qui fait le lien entre un hôtel et un aéroport.

Mercedes-Benz Sprinter - Passagers | Photo : Mercedes-Benz Canada

Dans ce cas, on a droit à cinq versions ; trois dans la série 2500 à empattement de 144 pouces, deux pour celle à 170 pouces. Chacune propose donc le moteur Diesel standard ou à haut rendement, alors que la déclinaison la plus courte peut recevoir le rouage intégral avec le moteur à haut rendement.

Et ce n’est pas terminé. Le Sprinter est aussi livrable en configuration châssis-cabine, celle qui vous laisse compléter la carrosserie pour encore plus de personnalisation.

Là, on vous propose les deux empattements, mais le toit régulier seulement. Avec l’empattement court, trois possibilités ; 3500XD Diesel à haut rendement, 3500XD Diesel à haut rendement et traction intégrale, ainsi que 4500 Diesel à haut rendement. Avec l’empattement long, la même chose.

Et croyez-le ou non, ce n’est pas tout, car il ne faut pas oublier la version électrique, e-Sprinter.

Nous aurons l’occasion de revenir sur cette dernière et ses caractéristiques, ainsi que sur toutes les autres séries du Sprinter, car chacune présente des caractéristiques uniques et propres.

D’ici là, pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter chez Mercedes-Benz Laval.