• Mercedes-Benz va offrir son eSprinter électrique en Amérique du Nord.

• L’autonomie maximale du modèle pourrait atteindre entre 350 et 400 km chez nous, en conduite urbaine.

• La charge utile et la capacité de remorquage sont réduites de plus de 50 % avec la version électrique.

On connaît bien le Sprinter chez nous. Ce fourgon a redéfini les normes dans le domaine des véhicules commerciaux et forcé d’autres constructeurs à reprendre sa formule. En Europe, Mercedes-Benz vend une version électrique de son produit, mais cette variante dénommée eSprinter n’est pas proposée chez nous.

Tout ça est appelé à changer bientôt. Le Sprinter électrique vient de subir des mises à niveau importantes, y compris une augmentation de son autonomie. Voilà qui va le rendre plus intéressant pour nos routes. Le modèle doit traverser l’Atlantique lors de la deuxième moitié de la présente année.

Il sera également construit en Amérique du Nord, plus précisément à Charleston, en Caroline du Sud.

Le modèle ne change pas esthétiquement. La formule est éprouvée et le fait de le conserver identique fait que les coûts peuvent demeurer les mêmes, que ce soit à l’achat ou pour les réparations qui doivent être effectuées.

Les changements les plus importants et remarquables sont sous la robe du véhicule. La compagnie a en fait divisé le groupe motopropulseur en trois modules ; la section avant comprend les composants haute tension, la centrale le bloc de batteries monté sous le plancher, la troisième le moteur électrique, les essieux et les composantes connexes. Cette approche fait que l’eSprinter devient un véhicule modulaire. Ça autorise plus de flexibilité. La compagnie peut installer différents groupes de batteries sans avoir à concevoir des châssis différents pour chacun d’entre eux, ce qui permet de réduire les coûts de production.

Mercedes-Benz eSprinter - Trois quarts arrière | Photo : Mercedes-Benz

En Amérique du Nord, la version électrique du Sprinter sera proposée avec le plus gros bloc de batteries possible, soit une unité lithium-fer-phosphate de 113 kWh. La configuration va comporter un moteur à l’arrière. Pour ce qui est de l’autonomie, elle est de 400 km selon le cycle d’essai utilisé en Europe, ce qui va se traduire ici par quelque 325 km. En milieu urbain, Mercedes-Benz affirme que le modèle peut franchir 500 km sur une base quotidienne, une donnée qui pourrait devenir une liberté journalière de 400 km chez nous.

Évidemment, tout ça est calculé à partir d’une version qui ne transporte rien. Les capacités vont réduire de façon importante et proportionnelle au poids qui sera embarqué. N’empêche, le modèle va proposer quelque chose de pertinent aux entreprises.

Et en disposant le bloc-batterie sous le plancher, on ne perd rien en matière d’espace. La seule perte concerne la charge utile et la capacité de remorquage. On parle de 2624 et 3300 livres, respectivement, bien moins que les 7429 et 7500 livres possibles actuellement. Notez que la version pour passagers du Sprinter n’est pas offerte en configuration électrique pour le moment.

Au départ, nous aurons droit à une seule configuration, soit la version à toit élevé et à empattement long. Il faudra voir si Mercedes-Benz ajoute d’autres variantes de son eSprinter avec le temps. Il sera aussi intéressant de voir ce que les firmes spécialisées en transformation pourront faire avec le véhicule. On sait que de nombreuses personnes choisissent le Sprinter en configuration VR pour prendre la route des vacances.