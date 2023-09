En février dernier, Mercedes-Benz confirmait la venue de son fourgon électrique e-Sprinter au Canada. La division canadienne de l’entreprise vient de dévoiler son prix alors que le modèle est attendu en concession d’ici la fin de la présente année.

Le fourgon Mercedes-Benz e-Sprinter 2024 Photo : Mercedes-Benz

De fait, les consommateurs pourront le commander à partir de la fin du mois d’octobre. Le prix a été fixé à 97 990 $ pour la version à moteur de base alors que celle offrant une solution plus puissante s’affiche à 99 500 $. Il est à noter que le véhicule est admissible au rabais fédéral iMHZEV, le programme d’Incitatifs pour les véhicules moyens et lourds zéro émission.

À quoi s’attendre du modèle ? Voici en gros ce que va réserver l’e-Sprinter à ses propriétaires.

D’abord, une seule variante va débarquer en sol nord-américain, soit celle à empattement de 170 pouces et à toit élevé. Elle sera équipée d’une batterie lithium-ion phosphate de 113 kWh. Mercedes-Benz souligne que l’utilisation de cette technologie ne nécessite pas l’usage de cobalt et de nickel. Elle a été choisie en raison de sa plus grande durabilité, ce qui est idéal pour la vocation de ce type de véhicule.

Quant à l’autonomie que va proposer l’e-Sprinter, elle est annoncée à 400 km sur le cycle européen WLTP. On sait que ce dernier est plus généreux que celui de l’EPA (Environmental Protection Agency) américaine, ce qui signifie qu’on devrait retrouver un modèle offrant autour de 325 km de liberté. Pour du transport local et urbain, ça va aller. Pour tout ce qui est longue distance, ce sera plus complexe, car dans le domaine du transport de marchandises, le temps, c’est de l’argent.

Mercedes-Benz e-Sprinter 2024 électrique Photo : Mercedes-Benz

Et le temps de recharge est évalué à 42 minutes sur une borne rapide, au mieux, pour faire passer l’énergie de 10 % à 80 %. Au mieux, oui, car pour cela, il faut compter sur la capacité de recharge de 115 kW qui est offerte en option. Autrement, l’e-Sprinter est livré avec une capacité de 50 kW pour la recharge sur chargeurs rapides. À la maison, sur une borne de niveau 2, il faudra compter un peu plus de 12 heures avec le chargeur intégré de 9,6 kW.

Pour ce qui est de la configuration et de la puissance, notons que l’e-Sprinter est un modèle à propulsion. Deux puissances seront livrables, soit 136 et 204 chevaux. Le couple demeure identique dans les deux cas à 295 lb-pi, pour un maximum de 30 secondes, soutient Mercedes-Benz. La vitesse maximale plafonne à 121 km/h. Notez que la capacité de charge est fixée à 1190 kg, soit 2624 livres. Et comme c’est déjà le cas avec les modèles réguliers, les fourgons e-Sprinter pourront se prêter à la modification afin de voir leur espace intérieur être adapté aux besoins des entreprises.

L'intérieur de Mercedes-Benz e-Sprinter 2024 Photo : Mercedes-Benz

Au volant, le conducteur aura différentes options pour maximiser le rendement énergétique. Dans un premier temps, trois modes de conduite pourront être sélectionnés, soit Eco, Confort et Max Range pour un maximum d’autonomie. De plus, cinq niveaux de récupérations seront possibles. La plupart des gens opteront pour la gestion automatique. Le véhicule est en effet capable de prendre la chose en charge, notamment grâce à des radars et aux données du système de navigation qui lui indiquent ce qui se passe devant. Cela lui permet au passage de choisir le bon mode de récupération pour maximiser l’efficacité.

Enfin, à bord, le système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) sera là pour agrémenter et faciliter les déplacements. Et grâce à l’application Mercedes Me, le conducteur pourra avoir accès à une foule de fonctionnalités, que ce soit le repérage de bornes de recharge alors qu’il est sur la route, ou simplement accéder aux réglages qui lui permettent de choisir la température ambiante de l’habitacle avant le départ, d’activer les sièges chauffants et le volant chauffant, etc. Tout cela permet bien sûr d’économiser de l’autonomie, puisque le tout se fait alors que le véhicule est toujours branché.

La réponse des entreprises sera intéressante à surveiller. Oui, le prix est élevé, mais lorsqu’un véhicule passe la majorité de son temps sur la route, les économies en carburant peuvent être substantielles au quotidien avec un modèle électrique, permettant ainsi aux propriétaires de rentabiliser rapidement leur « investissement ».