La nouvelle plateforme multimédia que Mercedes-Benz installera à bord de ses véhicules à partir de l’année-modèle 2025 s’appelle MB.OS.

Son interface, qui elle se nomme Mercedes, aura des émotions bien humaines. Sérieuse, drôle, émotive, elle mise sur une IA générative pour incarner Mercedes, une commande vocale particulièrement intuitive. La marque allemande espère redéfinir l'expérience utilisateur en voiture, rien de moins.

Le tout nouveau système MB.OS de Mercedes-Benz Photo : Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Operating System

Les fins connaisseurs l’auront deviné : MB.OS est l’abréviation utilisée par le constructeur allemand pour parler de son nouveau système dont le nom entier est Mercedes-Benz Operating System. Ce système combine le matériel et les logiciels nécessaires pour faire vivre à bord des véhicules Mercedes-Benz différentes applications d’information ou de divertissement, qu’elles soient connectées ou non à Internet.

C’est une plateforme qui sera évolutive, c’est-à-dire que le constructeur pourra transmettre à distance des mises à jour pour la garder d’actualité. Cette plateforme se veut un environnement logiciel relativement ouvert sur lequel pourront coexister des applications et des services en tout genre. Par exemple, même si les interfaces connectées pour téléphones CarPlay et Android Auto d’Apple et de Google, ne sont pas intégrées nativement dans MB.OS, rien n’empêche ces applications d’être installées par la suite.

D’ailleurs, Mercedes-Benz promet que son système sera ouvert et pourra accueillir des applications créées par des tiers, comme des jeux vidéo ou des applications d’achat en ligne. Sans confirmer que MB.OS reposait entièrement sur la plateforme libre Android, un porte-parole de la compagnie a quand même indiqué que les applications tierces conçues MB.OS fonctionneront probablement sur Android.

Le futur Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) Photo : Mercedes-Benz

Applications sur demande

Mercedes-Benz prévoit évidemment ajouter une boutique d’applications et de services à son système MB.OS. L’objectif est d’offrir des services gratuits et d’autres qui seront proposés sous forme d’abonnement. Le constructeur cherchera à trouver l’équilibre entre ce qu’il serait normal d’offrir gratuitement – comme l’information de navigation de base, par exemple – et ce pourquoi les automobilistes voudront payer – comme un assistant de navigation évolué capable d’éviter les bouchons de circulation.

Il y aura aussi beaucoup de jeu vidéo. Mercedes-Benz a signé un partenariat avec la plateforme de jeux vidéo en ligne Antstream Arcade pour intégrer à son système multimédia un catalogue de jeux vidéo de type arcade qui divertiront petits et grands durant les déplacements, ou même à l’arrêt.

Tout ça mis ensemble, on parle d’un potentiel très lucratif pour Mercedes-Benz, qui dit avoir déjà empoché 1 milliard $US jusqu’ici grâce à cette formule et qui prévoit générer au moins 2 milliards $US par an à partir de 2025.

Le système MB.OS, applications Photo : Mercedes-Benz

Hé Mercedes!

Mercedes-Benz qualifie son interface utilisateur d’« hyper-personnalisée ». Que ce soit à travers la musique, la navigation, les commandes vocales ou les recommandations, chaque interaction avec l'interface multimédia est conçue pour s’adapter au contexte dans lequel elle a lieu. L'avenir de la conduite selon la société de Stuttgart est plus intuitif, plus immersif et plus personnel.

En tout cas, il est certainement plus interactif que jamais. L’interface qui fera graduellement son apparition à bord de ses futurs véhicules pourra être activée en prononçant son nom, tout simplement : « Hé Mercedes! ». Il sera alors possible de lui parler, tout naturellement, et elle répondra aux demandes de l’occupant de façon tout aussi naturelle.

Mercedes-Benz recourt à une IA générative pour donner vie à cette incarnation très moderne de l’interface Mercedes. En plus de la voix, l’IA se présente sous la forme d’une animation en 3D affichée à l’écran de la console centrale du véhicule. On voit le logo étoilé de Mercedes-Benz se dandiner et adopter une couleur et une posture qui indique que le système est soit à l’écoute, soit en train de réfléchir soit prêt à communiquer ses suggestions.

Cette interface vise à réduire la place accordée aux commandes tactiles, qui, on le sait, provoquent une distraction pour le conducteur lorsque le véhicule est en mouvement.

La nouvelle plateforme multimédia MB.OS personnalisée Photo : Mercedes-Benz

Dolby Atmos à bord

Une nouveauté ces derniers mois dans le monde de la musique numérique est l’introduction de l’environnement sonore immersif Dolby Atmos. C’est à la fois une forme d’ambiophonie, mais pas comme celui qu’on produit dans un cinéma maison à l’aide d’un système à cinq enceintes. Il s’agit d’un environnement sonore qu’on dit spatialisé, en ce sens où il produit la sensation que les différents sons proviennent d’endroits différents autour de l’auditeur.

Mercedes-Benz recourt à l’audio spatialisé de Dolby Atmos depuis quelque temps déjà. Un partenariat avec Amazon lui permettra de pousser le concept un peu plus loin pour la lecture de livres audio Kindle. Les voix des personnages dans les livres qu’on écoute à bord du véhicule auront ainsi leur présence propre dans l’espace, ce qui devrait rendre le divertissement à bord un peu plus agréable à l’oreille.

Évidemment, les livres audio Kindle en format Dolby Atmos seront offerts en anglais seulement pour débuter.

Michael Hafner, VP du projet MB.OS Base Layer & MBUX chez Mercedes-Benz Photo : Mercedes-Benz

MBUX Sound Drive

Clairement, Mercedes-Benz est à la recherche de nouvelles formes de divertissement à bord de ses véhicules. Du côté musical, et en partenariat avec l'artiste américain will.i.am, Mercedes compte offrir sous peu une technologie musicale de pointe qui offre une expérience interactive inédite.

Imaginez-vous au volant, plongé dans un univers sonore où la musique réagit à vos mouvements, à l'environnement et à votre humeur. C’est l’application MBUX Sound Drive, un service musical qui fusionne la passion de la musique avec l'ingénierie de pointe, créant ainsi une expérience audio révolutionnaire. L’application comprend pour le moment une poignée de chansons, mais leur lecture est infinie.

Le tempo, les paroles, le refrain et les instruments se font entendre au gré du comportement routier du véhicule. Cela crée une conduite plus engagée et une connexion émotive avec le véhicule, ce qui est cher à des marques de véhicules de performance comme la division AMG de Mercedes-Benz.

Il reste seulement à voir si Mercedes sera en mesure de fredonner les paroles de la chanson en cours de lecture de concert avec les occupants du véhicule…