Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les fourgonnettes. Avec la Vision V, Mercedes-Benz veut faire voler en éclats les codes de ce segment. Présenté au salon de Shanghai, ce concept audacieux annonce une nouvelle ère du transport de luxe, aussi confortable qu’un jet privé… mais sur quatre roues.

Et surtout, ne prononcez jamais le mot « fourgonnette » devant les dirigeants de Mercedes. Ici, on parle d’un salon roulant VIP, d’un statut automobile, pas d’un simple utilitaire familial.

La Mercedes-Benz Vision V, de profil | Photo : Mercedes-Benz

Redéfinir le segment

La Vision V repose sur la nouvelle plateforme VAN.EA (Van Electric Architecture), dédiée aux véhicules électriques privés et commerciaux. Cette architecture modulaire permettra à Mercedes de lancer une gamme complète de fourgonnettes électriques dès 2026, à commencer par les VLS et VLE.

Mercedes vise un segment encore peu exploité : celui des véhicules de luxe avec chauffeur, à mi-chemin entre la berline de Classe S et les utilitaires convertis en limousine.

L'habitacle de la Mercedes-Benz Vision V, sièges | Photo : YouTube (Cars Media)

L'habitacle de la Mercedes-Benz Vision V, écran | Photo : YouTube (Cars Media)

L'habitacle de la Mercedes-Benz Vision V, écran multimedia | Photo : YouTube (Cars Media)

Un intérieur digne d’un palace sur roues

À bord, tout est fait pour sublimer l’expérience des passagers arrière :

• Deux fauteuils de première classe inclinables à 152 degrés, avec repose-pieds intégrés servant aussi de rangement.

• Sellerie en cuir Nappa blanc cristal et soie, boiseries en loupe sombre, consoles vitrées et touches d’aluminium poli.

• Écran de projection 4K de 65 pouces, dissimulé dans le plancher et piloté via un pavé tactile.

• Sonorisation Dolby Atmos à 42 haut-parleurs, ambiance lumineuse dynamique, cloison vitrée à opacité variable pour l’intimité.

Une véritable suite connectée avec options de karaoké, bureau mobile, boutique virtuelle et navigation en réalité augmentée.

La Mercedes-Benz Vision V, trois quarts avant | Photo : Mercedes-Benz

Extérieur : quand le fonctionnel devient sculptural

D’abord on dénote des lignes tendues, une immense calandre rétroéclairée, des jantes de 24 pouces, un toit panoramique géant et des centaines d’étoiles illuminées intégrées à la carrosserie.

Le design conjugue aérodynamisme, raffinement et présence imposante, avec l’étoile à trois branches dressée sur le capot.

Des versions hybrides et thermiques aussi au programme

Même si les premières versions prévues seront 100 % électriques, Mercedes introduira ensuite des variantes hybrides sur une base baptisée VAN.CA (Van Combustion Architecture). Ces dernières partageront 70 % des composants avec les versions électriques, et seront produites sur les mêmes chaînes d’assemblage.

Une offensive mondiale, portée par la Chine et les États-Unis

Le concept Vision V préfigure les VLS et VLE, qui seront d’abord lancés en Chine, puis en Europe, aux États-Unis et au Canada. Mercedes-Benz prévoit deux empattements, une plateforme 800 volts, des configurations de quatre et à huit places et une autonomie estimée à plus de 480 km (300 milles), selon les versions.

Les États-Unis seraient le deuxième marché mondial visé, après la Chine. Mercedes pourrait même envisager une version Maybach, mais rien n’est confirmé… sauf que l’objectif est clair : remplacer la Classe V et rivaliser avec la Classe S sur le terrain du luxe mobile.

La Mercedes-Ben Vision V, portes ouvertes | Photo : YouTube (Cars Media)

La Mercedes-Benz Vision V, vue vers l'avant | Photo : YouTube (Cars Media)