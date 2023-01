Photo : Mercedes Benz Future station de recharge de Mercedes-Benz, fig. 2

• Mercedes-Benz va construire un réseau mondial de recharge de VÉ, avec plus de 10 000 chargeurs prévus.

• L'entreprise mettra en place ce réseau d’abord en Amérique du Nord et ce, dès cette année.

• Le réseau sera également mis en place en Europe, en Chine et sur d'autres marchés clés.

Mercedes-Ben a annoncé un projet de construction d'un réseau de recharge mondial pour les véhicules électriques, qui comprendra à terme plus de 10 000 chargeurs en Amérique du Nord, en Europe, en Chine et sur d'autres marchés clés.

La société se concentre d'abord sur la construction du réseau en Amérique du Nord, et elle compte compléter le travail dans le monde entier d'ici la fin de la décennie.

Le système donnera aux propriétaires de Mercedes-Benz un accès préférentiel au réseau, leur permettant par exemple de réserver à l'avance une borne de recharge depuis leur voiture. Mais surtout, il sera également accessible aux propriétaires de véhicules de toutes marques (pour autant que les véhicules disposent d'un équipement compatible).

Le constructeur automobile prévoit d'installer les stations dans les principales villes et agglomérations urbaines, à proximité des grandes artères et dans des lieux de vente et de service. Les concessionnaires Mercedes-Benz participants seront également équipés de ces chargeurs.

Pour le déploiement en Amérique du Nord, Mercedes s'associe à MN8 Energy, une société importante dans le domaine de l'énergie solaire et du stockage des batteries, et à la société de technologie de réseau de recharge de VÉ ChargePoint. D'ici 2027, un réseau totalisant plus de 400 stations à travers l'Amérique du Nord avec plus de 2500 chargeurs haute puissance est prévu.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Mercedes Benz Future station de recharge de Mercedes-Benz, fig. 3

Chacun des stations de charge du réseau offrira entre quatre et douze chargeurs, certains en comptant jusqu'à trente. Les chargeurs haute puissance seront équipés pour fournir jusqu'à 350 kW de puissance de charge.

Une gestion intelligente de la charge permettra à chaque véhicule de se recharger au maximum de sa capacité, ce qui réduira les temps d'attente. Dans la mesure du possible, les points de charge seront couverts pour les protéger des intempéries, et Mercedes précise que les emplacements seront choisis, autant que possible, de manière à ce que les utilisateurs puissent se rendre dans les points de restauration et les toilettes à proximité s'ils le souhaitent.

Pour financer la création du réseau nord-américain, Mercedes et MN8 contribueront à parts à peu près égales à un investissement total d'un peu plus d'un milliard d'euros, soit plus de 1,05 milliard en fonds américains au cours des 6 à 7 prochaines années.