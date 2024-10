Mini dévoile sa Cooper 2025 décapotable

La Cooper s’est fait offrir une beauté par Mini, son créateur, et voilà que c’est autour de la variante décapotable de faire son apparition. La marque vient en effet de dévoiler cette variante qui demeure une rareté sur le marché, considérant le nombre de décapotables qui ont été sacrifiées depuis 10 ou 15 ans.

Mini Cooper décapotable 2025 – quoi de neuf ?

Évidemment, et à l’instar des versions Cooper et Cooper S coupées qui ont déjà été lancées, la variante décapotée profite de la signature revue du modèle, qui propose une évolution du style, à travers une approche très épurée. L’une des différences extérieures les plus notables est que le cabriolet conserve les feux de la génération précédente, un détail qui est probablement attribuable à la nature du design même, avec la configuration du coffre.

À l’intérieur

Sans surprise, on retrouve l’immense écran central rond typique des modèles de la marque. Ce dernier est à DELO (diodes électroluminescentes organiques). Un système d’affichage tête-haute est aussi de la partie. Les matériaux utilisés semblent de bonne facture et l’agencement est minimaliste, comme il l’est à l’extérieur.

Motorisation de la Mini Cooper décapotable 2025

Comme avec les versions à toit rigide, deux moteurs sont proposés sur le marché américain, des blocs 4-cylindres turbo de 2,0 litres dans les deux cas. Le modèle Cooper propose 160 chevaux et un couple maximal de 184 lb-pi, tandis que la variante S voit sa prestation être poussée à 201 chevaux et 221 lb-pi de couple. La seule transmission proposée est une boîte automatique à sept rapports et à double embrayage.

Ce qui est peut-être plus important sur le plan de la performance, c’est la vitesse à laquelle la capote peut être abaissée, soit 18 secondes. Et il sera possible de le faire jusqu’à une vitesse de 30 km/h.

Fait amusant, grâce à une option qui calcule le temps passé au volant avec la capote baissée, vous saurez si vous roulez plus souvent les cheveux au vent, ou avec le toit en place.

Le virage électrique est bel et bien amorcé chez Mini. Il est permis de croire que ce modèle sera le dernier de l’entreprise qui sera équipé d’un moteur thermique, mais il faut être prudent de ce côté, car avec les hauts et les bas du marché en ce moment, certains constructeurs reviennent sur leurs décisions pour offrir plus longuement que prévu des véhicules équipés de moteurs à essence.

Ce sera à suivre.

