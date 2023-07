Mini Cooper 2025 : aperçu d’un habitacle transformé

La division Mini de BMW prépare une nouvelle génération de Cooper pour l’année 2025 et l’on a eu droit à un avant-goût hier alors que la compagnie a partagé une image nous montrant un des éléments de design du prochain modèle, soit la présentation intérieure. On a en fait un aperçu du nouveau tableau de bord.

L'habitacle transformé de la nouvelle Mini Cooper 2025 Photo : Mini

Les changements à l’habitacle sont nombreux, les mises à jour, omniprésentes. On a droit à la plus importante transformation de la Mini depuis son retour au sein de la famille BMW. En vérité, la prochaine mouture ne partagera pratiquement rien avec le modèle sortant.

Tableau de bord de la Mini cooper 2025 Photo : Mini

La pièce de résistance est cet écran massif circulaire qui sert le système multimédia. Ici, la compagnie respecte sa tradition avec un immense écran rond qui domine la console centrale. On retrouve là tout l’essentiel des informations que peut nous transmettre le véhicule, car devant le conducteur, il n’y a plus rien. Heureusement, un système d’affichage tête-haute va au moins permettre d’avoir la vitesse devant ses yeux.

Sous l’écran central, on retrouve ce que Mini nomme la bande de commutateurs. Elle regroupe des interrupteurs et des boutons permettant de sélectionner un rapport, d’allumer ou d’éteindre le moteur, d’accéder aux modes de conduite, ainsi que d’actionner les feux de détresse ou le dégivreur. Pour trouver d’autres contrôles, il faut regarder le volant qui, ironiquement, regroupe plus de boutons que la console.

Ce qui frappe le plus, c’est le côté minimaliste de la présentation. Même la console centrale, la partie supérieure du tableau de bord, ainsi que l’intérieur des portes présentent un design complètement épuré.

Mini cooper 2025 bleu Photo : Mini

On peut aussi voir à travers une vidéo partagée par Mini que la compagnie a tenté de recréer l’esprit des modèles originaux alors qu’on ne retrouve que les éléments de design d’origine, mais bien sûr présenté de façon plus moderne.

Pour le reste, il faudra se montrer patients, car puisque le modèle est prévu pour 2024, sa présentation officielle ne se fera pas avant plusieurs mois.