Auto123 met à l’essai la Mini John Cooper Works cabriolet 2022.

On ne présente plus la Mini, une voiture avec une histoire riche, variée et parfois glorieuse.

La première petite voiture à porter le nom voit le jour en 1959 grâce à John Cooper et Alexandre Issigonis. Elle se démarque tout de suite par sa taille et sa forme, mais aussi par ses exploits en rallye. John Cooper, pilote et aussi préparateur, est intrigué par son centre de gravité très bas et sa maniabilité. Il commence alors à la modifier pour en faire une championne des rallyes.

À l’époque, son moteur de 998 cm3 développait 55 chevaux et pouvait atteindre les 140 km/h - suffisant pour faire parler d’elle, disons.

Plus récemment, nous avons eu la chance d’essayer la Mini John Cooper Work cabriolet 2021. Soixante-deux années séparent donc ces deux modèles. Nous n’avons pas eu la chance de conduire le modèle de 1959, mais pour avoir déjà conduit un modèle des années 70, nous pouvons vous garantir que la Mini n’a pas pris une ride : elle est toujours aussi amusante à conduire même si elle traîne ses bons et mauvais côtés.

Quoi de neuf pour la version 2022?

Pour l'année modèle 2022, la Mini John Cooper Works, version cabriolet, voit sa calandre rafraichie avec une ouverture et des entrées d’air plus grandes. Les phares aux DEL sont maintenant de série sur toutes les versions; le résultat est impressionnant.

À l’arrière, on retrouve un nouveau pare-chocs qui intègre de faux diffuseurs. Au centre du pare choc, les tuyaux d’échappement livrent toujours un son mélodieux sans être trop agressif.

Pour 2022, Mini rajoute une palette de trois nouvelles couleurs pour un total de 10. Pour être certain de ne pas se retrouver avec la même Mini que le voisin, il est toujours possible de personnaliser certains accessoires comme le toit, les rétroviseurs ou encore de rajouter des bandes décoratives sur le capot.

Design, équipement intérieur

À l’intérieur, on n’est pas en reste. On peut sélectionner pas moins de sept coloris, soit uni soit bi-ton, afin de poursuivre dans la personnalisation de cette Mini. Sept … c’est beaucoup! Il faut au moins admettre qu’avec Mini, lorsqu’il s’agit de personnaliser votre véhicule, vous pouvez même choisir le type de bouton de verrouillage que vous aurez à l’intérieur de votre voiture. C’est dire que Mini ne rigole pas avec la configuration du véhicule. Cela en devient même un casse-tête tellement il y a d’options et d’accessoires disponibles.

En mode décapoté

Le plaisir supplémentaire de cette version réside dans le fait qu’il est possible d’ouvrir complètement le toit et de rouler les cheveux au vent tout en jouissant de la sonorité de la John Cooper Works. Pour ouvrir ce toit, il suffit d’appuyer sur un bouton situé sur la console du pavillon. L’opération prend moins de 20 secondes pour se faire. Autre option très intéressante si on ne veut pas la décapoter complètement, on peut ouvrir juste le dessus du toit pour avoir un grand toit ouvrant au-dessus de la tête.

Un déflecteur de vent peut être installé sur les sièges arrière. Cet achat est vivement conseillé, car sinon le retour d’air à l’intérieur de l’habitacle est vraiment important, et franchement insupportable sur autoroute.

Technologie

Pas de doute, nous sommes bien à l’intérieur d’une voiture produite sous la grande bannière BMW. L’écran principal de 8,8 pouces offre une qualité graphique irréprochable. Il est tactile et peut également être commandé via la molette situé entre les deux sièges avant. Aucun problème pour apprivoiser ce système multimédia à l’inverse de certains modèles BMW. Apple Carplay se connecte sans fil, mais malheureusement Android Auto est toujours absent. En 2021, c’est quasi impardonnable…

Groupe(s) motopropulseurs

La John Cooper Works cabriolet reçoit un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0-litres développant 228 chevaux et 231 lb-pi de couple. La transmission ZF à 8 vitesses utilisée à toutes les sauces au sein du groupe BMW fait un travail remarquable et accompagne agréablement bien cette mouture. Dommage que la boîte manuelle ne soit qu’uniquement disponible dans la version à toit dur.

Le 0-100 km/h se fait en 6,6 secondes, ce qui n’est pas si mal pour un petit véhicule qui recherche avant tout l’agrément de conduite. Il faut dire en passant qu’à ce niveau, l’objectif est atteint.

Côté consommation d’essence, on passera outre les 12,6 litres / 100 km (de super) consommées par cette Mini! comme dirait la pub : Petit, mais costaud!

Prix / versions

La version que nous avons eue à l’essai débutait à 43 640$, rajoutez 7 300$ pour le groupe Premier+, le seul groupe disponible, 2 250$ pour des sièges en cuir et micro suède et 950$ pour un groupe d’aide à la conduite plus quelques options ici et là à 500$ chacune pour arriver à un grand total de 56 530$. Avec les frais de transport à 2 245$ la facture totale grimpe a près de 59 000$ pour une Mini décapotable! Bien trop cher. La version JCW de base à 43 640$ devrait suffire largement à vous satisfaire si vous voulez rouler dans une « bombinette » les cheveux aux vents.

On aime

Conduite

Qualité BMW

Qualité intérieure

Moteur Turbo

On aime moins

Prix

Inconfortable sur certaines routes

Places arrière très limitées

Absence de manuelle

La concurrence principale

BMW Série 2

Audi TT Roadster

Mazda MX-5

Ford Mustang Convertible

Chevrolet Camaro Convertible

