Mini Cooper EV 2025 : voici les premières images officielles

Mini Cooper électrique 2025 - Profil Photo : Mini

• Mini a partagé les premières images officielles de sa future Mini Cooper électrique 2025.

• Cette annonce fait suite à la diffusion, la semaine dernière, d'images non officielles de la voiture électrique non camouflée.

• Le modèle présente un toit blanc et des panneaux plus lisses et plus arrondis à l'avant, sur les côtés et à l'arrière.

Après que des images non officielles de l'extérieur de la Mini Cooper EV 2025 aient fait surface la semaine dernière, le constructeur automobile britannique s'est manifestement dit que s'il ne pouvait pas les battre, aussi bien les rejoindre. Nous disposons désormais d'images officielles de la voiture, du moins de son extérieur. Pour ce qui est de l'intérieur, il faudra attendre la prochaine fuite ou la prochaine série d'images officielles de Mini.

Mini Cooper électrique 2025 - Trois quarts arrière Photo : Mini

Les images de la prochaine Cooper EV trois portes montrent une finition bleue combinée à un toit et à des couvercles de rétroviseurs latéraux blancs, ainsi qu'une face avant dépourvue de grille traditionnelle. Le logo ‘S’ sur cette face avant est vert, pour électrique bien sûr.

L'impression qui s'en dégage est celle d'un modèle dont les bords ont été légèrement arrondis, pour une allure un peu plus mignonne, disons. Ses mirettes - ces phares distinctifs - sont plus grandes qu'auparavant, et les anciennes poignées de porte ont été remplacées par des poignées encastrées dans les panneaux de porte.

Mini Cooper électrique 2025 - Arrière Photo : Mini

À l'arrière, les feux carrés ont fait place à des feux triangulaires, même s'ils arborent toujours le motif du drapeau anglais (grâce à l'utilisation de pixels DEL).

Aucune image de l'intérieur n'a été partagée cette fois-ci, mais nous savons qu'il comportera un grand écran multimédia central rond, sur lequel les propriétaires pourront faire connaissance avec Spike, le nouvel assistant numérique qui habite le système de Mini.

Mini n'a pas non plus divulgué d'informations sur le(s) groupe(s) motopropulseur(s) et les batteries qui équiperont la prochaine Cooper EV, mais on s'attend à ce qu'il y ait un choix de deux groupes motopropulseurs, de puissances et d'autonomies différentes.

Tout en son temps.