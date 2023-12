• Mini dévoile la version JCW de sa Cooper SE (électrique)

Mini a dévoilé la version John Cooper Works (JCW) de la prochaine génération de sa Cooper électrique, la variante SE. On savait que cette dernière était prévue. Ce qu’on attendait, c’était de savoir ce qu’elle allait proposer de plus en matière de performance.

Et bien, à ce chapitre, les amateurs seront déçus, car la première version JCW électrique ne proposera pas plus de chevaux ou de couple. Plutôt, elle va profiter de retouches esthétiques qui vont ajouter une touche sportive à son style, et ce, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

On pourra toujours se contenter du fait que ce modèle JCW est offert avec la version la plus puissante du modèle, celle qui offre 215 chevaux et la batterie de 54,2 kWh. Le contraire aurait été étonnant.

La Mini Cooper SE JCW 2025, trois quarts arrière Photo : Mini

Quant aux ajouts esthétiques, on parle d’un diffuseur arrière, d’une calandre qui adopte un style différent, ainsi que des accents rouges pour le toit, les caches de rétroviseurs, ainsi que pour les bandes décoratives sur le capot.

Sans surprise, les jantes de 18 pouces sont accompagnées d’étriers de freins empruntant la même teinte. Idem pour les sièges qui se laissent remarquer avec des surpiqûres rouges. De plus, des motifs représentant un drapeau à damier sont disséminés un peu partout.

Pour plus de puissance, les amateurs de produits JCW devront se tourner vers la solution à essence. Rappelons que Mini va commercialiser de façon parallèle les déclinaisons à essence et électriques.

Pour le reste, Mini n’a pas encore fourni tous les détails concernant la gamme de sa Cooper qui va nous arriver pour l’année 2025.

La seule chose qu’on anticipe, pour avoir conduit la première version électrique du modèle, c’est que le plaisir au volant sera au rendez-vous.

La Mini Cooper SE JCW 2025, de profil Photo : Mini

La Mini Cooper SE JCW 2025, intérieur Photo : Mini