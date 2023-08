Mini va profiter de la tenue du salon automobile de Munich 2023, qui va se tenir du 5 au 10 septembre prochain, pour présenter les versions de nouvelle génération de sa célèbre Cooper, ainsi que de son VUS Countryman.

Les modèles seront présentés sous forme électrique, mais ils seront également livrables avec des moteurs à essence.

Ils devraient être commercialisés l’année prochaine en tant que produits 2025.

Mini Cooper SE EV 2025 bleu Photo : Mini

La Cooper

On a déjà droit à une Cooper électrique, mais avec cette nouvelle cuvée, la puce va profiter d’une nouvelle structure dédiée aux produits tout électriques. Les versions à essence de la Cooper vont toujours reposer sur la plateforme actuelle, bien qu’actualisée pour la nouvelle cuvée. Les propositions actuelles (essence et électrique) sont assises sur la même architecture.

La production de la Cooper électrique sera assurée en Chine dans le cadre d’un accord conclu avec le fabricant Great Wall Motors en 2018. L’assemblage de la variante à essence se poursuivra à Oxford, au Royaume-Uni, là où Mini est installée.

On a déjà eu un aperçu de l’extérieur et de l’intérieur de la prochaine Cooper électrique. Reste à découvrir quel genre de quincaillerie électrique elle cache.

Mini Countryman EV 2025 Photo : Mini

Le Countryman

Quant au Countryman, l’approche sera différente. Les versions à essence et les variantes électriques vont profiter de la même plateforme. Cette structure sert d’autres véhicules du groupe BMW, dont le X1. Elle est à la base une traction, mais peut recevoir/proposer le rouage intégral.

Le nouveau Countryman sera d’ailleurs étroitement lié au plus récent X1, puisqu’il est construit à la même usine de BMW, soit celle de Leipzig, en Allemagne. L’actuel Countryman prend forme dans une usine aux Pays-Bas.

Le modèle attendu devrait être plus long d’environ 5,0 pouces par rapport à l’actuelle proposition alors qu’en hauteur on s’attend à un gain de 2,4 pouces. Le dégagement intérieur devrait en bénéficier. C’était un des objectifs de la marque qui veut séduire plus de jeunes familles avec ce modèle. Or, l’espace manque à la cuvée actuelle pour vraiment représenter une solution intéressante pour les familles. Et en faisant croître le format du Countryman, ça va laisser de la place pour un nouveau petit modèle au sein de la gamme. À ce titre, un produit nommé Aceman est attendu pour l’année prochaine.

BMW va présenter plusieurs nouveaux produits à Munich, dont la nouvelle Série 5. Assurez-vous de ne rien manquer en consultant nos pages lors de la tenue du salon, dont la journée de presse est prévue le 4 septembre.