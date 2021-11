Généralement, lorsque les constructeurs mettent à l’essai la nouvelle génération d’un véhicule, ce dernier effectue des sorties avec un habit de camouflage. Différents photographes-espions sont postés à des endroits stratégiques et captent ces modèles alors qu’ils effectuent leurs sorties. Les photos sont ensuite vendues à gros prix aux médias qui souhaitent partager en primeur lesdites photos.

Et bien cette fois, Mini vient de couper l’herbe sous le pied des espions, car elle a publié les premières images de la prochaine génération de sa Cooper… avec son costume de camouflage. Comme stratégie, c’est plutôt original.

Maintenant, que nous font découvrir ces photos ?

Ce qui saute aux yeux, et heureusement, c’est que le modèle conserve son style unique. Le contraire aurait été renversant. Cependant, avec une telle robe destinée à cacher les détails, plusieurs éléments demeurent vagues. Malgré tout, certains clichés sont suffisamment révélateurs pour donner une idée de ce à quoi on aura droit ou pas avec cette quatrième génération de l’icône d’origine britannique.

Photo : Mini Mini Cooper 2023, profil

D’abord, on note la conservation des traits stylistiques typiques de la Mini, tels que ses phares ronds, son toit presque plat et ses feux verticaux. Puis, détail intéressant, les phares ne sont plus intégrés au capot. En fait, ce dernier est plus conventionnel, ce qui retire une touche intéressante au design. On semble aussi retrouver des poignées de porte plus intégrées à la carrosserie. Pour le reste, ce qui pourrait être différent demeure bien caché.

Le grand patron de Mini, Bernd Körber, résumait en décembre dernier le travail qui allait être réalisé avec la nouvelle mouture :

« Ce que vous verrez en 2023, c’est que nous l’avons clairement modernisée en faisant un grand pas — le plus grand pas de ces 20 dernières années — mais elle restera indubitablement une Mini. »

Il a ajouté que la devise du projet était de « ne pas dénaturer une icône ».

Photo : Mini Mini Cooper 2023, trois quarts arrière

Quant à l’avenir de la marque, comme partout ailleurs, semble-t-il, Mini espère devenir une compagnie exclusivement électrique au début des années 2030. Il faudra bien sûr voir à quelle vitesse le tout va se faire et quelles seront les différences à travers les différents marchés où la firme est présente.

De plus amples informations sur la prochaine génération de la Mini Hardtop seront divulguées au cours des prochains mois. Le coupé devrait faire ses débuts l’an prochain comme produit 2023.

La prochaine génération de la Countryman devrait également entrer en production en 2023, tout comme une version électrique haute performance de la John Cooper Works. La division a aussi promis de lancer un VUS qu’elle a décrit comme étant « petit » et qui sera exclusivement proposé avec une motorisation électrique.

Photo : Mini Mini Cooper 2023, trois quarts avant