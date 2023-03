Photo : Mini Mini Countryman 2025 - Avant

• Mini présente une version camouflée de son prochain Countryman.

• La nouvelle génération sera offerte en configuration tout électrique.

• D’ici 2030, Mini souhaite avoir terminé sa transition électrique et n’offrir que ce type de véhicule.

La prochaine génération du plus gros véhicule de la marque Mini est en préparation. En marge de son arrivée sur le marché, son créateur a partagé quelques images d’une version hautement camouflée pour donner un aperçu du modèle.

Surtout pour rappeler qu’il existe, aussi, assurément. N’empêche, quelques éléments intéressants sont à souligner.

Un Countryman tout électrique

D’abord, la confirmation qu’une variante tout électrique sera au catalogue. Ensuite, la production du nouveau modèle sera lancée cette année à l’usine BMW de Leipzig, en Allemagne. Il s’agira de la première fois qu’un véhicule Mini sera construit dans le pays. À cette usine sont aussi assemblées d’autres créations de BMW, dont la Série 2 Gran Coupe.

Quant à la déclinaison électrique, elle devrait partager ses organes avec le BMW iX1, la version électrique du X1. Puisque celle-ci n’est pas proposée chez nous, ça soulève la question à savoir si le Countryman électrique traversera l’Atlantique.

À noter, ce iX1 offre une configuration à deux moteurs, le tout pour une puissance de 308 chevaux. Il est porteur d’une batterie de 64,7 kWh, ce qui se traduit par une autonomie de 439 km sur le cycle européen WLTP.

Photo : Mini Mini Countryman 2025 - Calandre

Le moulin à essence qui servirait le prochain Countryman pourrait bien être le 4-cylindres turbo de 2,0 litres qui équipe le BMW X1, un bloc qui livre 241 chevaux et 295 lb-pi. On peut s’attendre à différentes configurations selon les versions connues chez Mini (Base, S et John Cooper Works).

Ce qu’on ne sait pas pour le moment, c’est si les deux mécaniques vont être proposées chez nous. On peut deviner que oui, car la marque doit être entièrement électrique en 2030. Si elle tient ses promesses, elle doit bien commencer quelque part.

Pas un mot, non plus, sur la variante hybride rechargeable qui est actuellement au menu. Si l’on a droit au modèle électrique, elle n’aurait plus vraiment sa place dans la gamme.

La version de production devrait être dévoilée au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Le modèle devrait faire ses débuts plus tard cette année pour le marché européen. On s’attend à ce qu’il fasse son entrée chez nous en 2024, possiblement comme produit 2025.

Nous aurons bien sûr plus de détails lorsque Mini présentera officiellement la version destinée à nos routes.

Photo : Mini Mini Countryman 2025 - Trois quarts arrière