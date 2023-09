Munich 2023 : voici la Mini Countryman électrique 2025

• Mini profite du Salon de l’auto de Munich pour présenter deux modèles électriques avec la Cooper SE et le Countryman (E et SE).

La journée de presse du Salon de l’auto de Munich va se dérouler lundi prochain le 4 septembre. Cependant, certains constructeurs ont des fourmis dans les jambes et présentent leurs nouveaux modèles en avant-première. C’est le cas de Mini qui a dévoilé deux produits électriques, soit la Cooper et le Countryman.

Jetons un coup d’œil à ce dernier qui est présenté sous deux configurations, Countryman E et Countryman SE All 4.

La première chose remarquable à propos du modèle, c’est que son format est plus important. Le Countryman est allongé de 5,1 pouces, rehaussé de 2,4 pouces et élargi de 0,8 pouce. Son empattement est plus long, aussi. Imaginez la taille du Kia Niro comme référence.

Mini Countryman 2025, trois quarts arrière Photo : Mini

La version de base E est équipée d’un seul moteur électrique développant une puissance de 204 chevaux et un couple de 184 lb-pi, ce qui permet d’effacer le 0-100 km/h en 8,6 secondes. La variante SE, plus sportive, profite de deux moteurs électriques pour offrir la traction intégrale. La puissance est à 313 chevaux et 364 lb-pi de couple. Cette fois, on parle de 5,6 secondes seulement pour le 0-100.

Les deux modèles profitent d’une batterie de 64,7 kWh. La capacité de recharge maximale est évaluée à 130 kW, ce qui devrait permettre de faire passer le niveau d’énergie de 10 % à 80 % en moins de 30 minutes. À la maison, la capacité peut aller jusqu’à 22 kW si vous disposez du matériel adéquat, pour des recharges plus rapides.

Pour ce qui est de l’autonomie, on annonce 461 et 433 km, respectivement, pour les modèles E et SE. C’est calculé sur le cycle européen WLTP, moins généreux d’environ 20 % à 25 % que celui de l’EPA (Environmental Protection Agency). On doit donc s’attendre à quelque chose autour de 350 km et 325 km, au pire.

Mini assure que son modèle sera toujours aussi agréable à conduire grâce à une suspension réglée pour une conduite engagée. En option, les acheteurs pourront même y aller pour une suspension adaptative qui va permettre d’abaisser le modèle de 15 mm. Des jantes de 17 pouces seront de séries, mais vous pouvez opter pour des unités allant jusqu’à 20 pouces.

Mini Countryman 2025, profil Photo : Mini

Design du Mini Countryman 2025

Enfin, en matière de design, les images parlent d’elles-mêmes. On reconnaît bien sûr le style Mini, mais des formes plus tranchées viennent ajouter du caractère au modèle. On note une présentation plus épurée, ce qui a permis d’abaisser le coefficient de traînée de 0,31 cx à 0,26 cx.

Mini Countryman 2025, intérieur Photo : Mini

À l’intérieur, c’est aussi très épuré avec cette planche de bord très lisse, découpée par quatre buses d’aérations, disposées à la verticale. La tradition a aussi été respectée avec cet écran central rond, la signature des cocons dessinés par Mini. On note aussi la présence de matériaux plus « écologiques ». Ce qui sera surtout à surveiller lorsque nous aurons l’occasion de découvrir le modèle en personne, c’est l’espace additionnel dont on va profiter à la deuxième rangée, mais aussi à l’espace de chargement.

Du même élan, tout ce qui concerne la dotation et la sécurité demeure à découvrir, car des différences vont assurément distinguer l’offre nord-américaine de celle européenne. Aussi, puisque le modèle est attendu pour 2025, plusieurs éléments peuvent encore changer.

N’empêche, vous avez désormais une idée de ce à quoi va ressembler le prochain Mini Countryman. Et cette version électrique sera aussi accompagnée d’une déclinaison à moteur à essence, qui sera présentée ultérieurement.

Les Mini Cooper et Mini Countryman 2025 Photo : Mini