• Mini dévoile la version nord-américaine du Countryman 2025

Au dernier Salon de Munich, Mini y est allé de présentations intéressantes touchant des modèles qui, en bout de piste, vont nous parvenir après leurs débuts en sol européen. C’est le cas du VUS Countryman qui est attendu pour l’année 2025 chez nous.

Hier, du côté de Brooklyn, à New York, la division de BMW en a profité pour présenter la version nord-américaine du modèle. Celle-ci va nous arriver vers la fin de 2024.

La compagnie n’a pas fourni de détails précis concernant les versions destinées à nos marchés.

Le nouveau Mini Countryman électrique 2025 Photo : Mini

Le modèle qui a été dévoilé était le Countryman E, la version électrique du petit VUS qui sera aussi proposé avec un moteur à combustion. En configuration de base, le Countryman E devrait offrir une batterie de 64,7 kWh, ainsi qu’une puissance de 188 chevaux. Une version plus étoffée et probante sera aussi au menu, la SE. Avec elle, la capacité sera poussée à quelque 310 chevaux.

Avec la déclinaison à essence, même si rien n’a été confirmé, on peut s’attendre à retrouver le 4-cylindres turbo de 2 litres de la version S actuelle. On verra pour la mécanique de base, un 3-cylindres turbo de 1,5 litre, car il faut se rappeler que le Countryman sera plus gros, donc plus lourd.

Design extérieur du Mini Countryman électrique 2025 Photo : Mini

Une version John Cooper Works électrique serait aussi dans les plans. Bien sûr, puisque ce n’est que vers la fin de 2024 que le modèle est attendu, plusieurs éléments demeurent à confirmer.

Ce qu’on sait, c’est que les deux modèles (essence et électrique) vont profiter de la même architecture. Leur production sera assurée par l’usine BMW de Leipzig, en Allemagne.

La prochaine Cooper, aussi dévoilée en Allemagne au début du mois, va aussi nous parvenir, mais les dates précises ne sont pas encore connues. Il y aura des versions à essence, ainsi qu’animées par l’électricité. La première pourrait se pointer l’an prochain, alors qu’on entend parler de 2026 pour la deuxième.

Mini Countryman électrique 2025 verte Photo : Mini