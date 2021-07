C’est au concessionnaire Mini Laval que fut dévoilée pour le Québec hier la première Mini 100% électrique, la Mini Cooper SE 3 portes. Cette présentation arrive deux mois avant son dévoilement officiel canadien au Salon de l’auto de Montréal en janvier 2020.

Cette nouvelle Mini entièrement électrique est équipée d’un moteur livrant une puissance de 181 chevaux et près de 200 lb-ft uniquement aux roues avant. L’autonomie annoncée est d’environ 200 km. La bonne nouvelle est que les batteries sont situées dans le châssis donc cette Mini conservera 100% de son mini-coffre.

On note toutefois que la Mini Cooper SE sera plus haute de 18 millimètres que les autres Mini en raison de ces batteries installées dans le châssis. Les amateurs de Mini seront contents, car l’agrément de conduite sera conservée, selon les représentants de la marque présents sur place.

La Mini Cooper SE 3 portes sera équipée de série du plus haut niveau d’équipements de toutes les Mini de la gamme, on retrouver donc des phares à DEL, des feux arrière au design Union Jack, un système de navigation et l’ensemble de services ConnectedDrive pour compléter l’entraînement électrique.

La Mini Cooper SE sera disponible à la vente à partir du 7 mars prochain et son prix sera fixé à 39,990 $, sans compter rabais en vigueur. Seules 100 unités de ce nouveau modèle sont disponibles en précommande en tant que “Première Édition” spéciale. Pour placer des commandes, les intéressés peuvent s’adresser directement à leur concessionnaire Mini.