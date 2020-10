Mini travaille sur deux nouveaux VUS électriques

Au cours des prochaines années, on va voir du changement s’opérer chez Mini. En fait, la firme satellite de BMW prépare un remaniement majeur de sa gamme et ce dernier va inclure l’arrivée de nouvelles propositions électriques, dont deux nouveaux VUS.

L’un des deux empruntera la taille du Countryman, mais l’autre sera plus gros. Il sera animé par un moteur électrique, mais pourrait bien être servi par des groupes motopropulseurs conventionnels. Imaginez un VUS Mini de la taille d’un BMW X3.

Ce n’est plus « Mini », mais bon. Le nom Paceman pourrait reprendre du service pour le désigner.

Les deux nouveaux VUS, ainsi que la Cooper électrique qui est actuellement commercialisée, seront les seuls produits de la marque à offrir une alimentation électrique au départ. Pour les autres modèles de la famille, le constructeur prévoit l’introduction de variantes hybrides rechargeables.

Photo : V.Aubé Mini Cooper SE 2021

Le plus petit des deux nouveaux VUS sera le premier développé et il sera assemblé par Spotlight Automotive, la nouvelle entreprise en participation créée en 2019 entre Mini et la firme chinoise Great Wall Motors. Cette dernière a vu le jour avec l’objectif de produire et de proposer des véhicules électriques spécifiquement destinés à être vendus en Chine et sur les marchés d’exportation. La production de ce plus petit VUS va s’amorcer en 2023.

On verra si ce dernier sera proposé ici

Pour ce qui est du plus gros VUS, il est pensé pour l’Amérique du Nord, là où le Countryman est jugé trop petit. Il n’est pas prévu avant 2024, cependant. Tout reste à confirmer en ce qui le concerne, bien sûr, mais il pourrait partager la plateforme CLAR à propulsion du BMW X3, ce qui signifie qu’il pourrait être construit aux mêmes endroits où le X3 est actuellement assemblé, soit en Chine, mais aussi aux États-Unis.

Enfin, parce que Mini doit aussi faire évoluer ses autres produits, la firme travaille sur le modèle de quatrième génération de la Cooper. On ne le verra pas se pointer avant quelques années, toutefois.

