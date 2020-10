Mitsubishi a présenté ce soir la version redessinée de son Eclipse Cross 2022, dévoilant un modèle plus sportif et élégant. En même temps, le fabricant japonais promet une amélioration en matière de confort et d’assurance au volant.

L’édition révisée du petit VUS fera ses débuts en Australie et en Nouvelle-Zélande en novembre prochain avant d’arriver sur le marché nord-américain au début de l’année 2021. Malheureusement, la variante PHEV (hybride rechargeable) prévue pour le modèle ne sera pas offerte sur le marché canadien, pour l’instant en tout cas.

« Dès le jour où nous avons commencé à repenser le nouvel Eclipse Cross, nous avons voulu aborder une attitude de performances routières accrues et de respect de l'environnement, le tout avec un style affirmé qui fera passer ce SUV au niveau supérieur. » - Minoru Uehara, spécialiste en chef des produits Mitsubishi, en charge de l'Eclipse Cross

À l'extérieur

Modérément redessiné, l’Eclipse Cross 2022 présente des améliorations conçues pour créer une apparence plus sportive et plus élégante. Selon Mitsubishi, il s’agit du design le plus avant-gardiste et le plus sophistiqué qu’elle ait jamais tenté avec un modèle utilitaire.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross 2022, trois quarts arrière

À cette fin, le faciès adopte une version évoluée de la signature Dynamic Shield de Mitsubishi, destinée à exprimer la force et la sécurité. Une nouvelle protection de pare-chocs avant et une disposition rafraîchie des phares complètent le design avant.

L’arrière reçoit un nouveau hayon et une nouvelle lunette, conçus pour améliorer la visibilité. Ce qui veut dire qu’on aura plus droit à cette lunette divisée en deux, qui, il faut l’avouer, rendait le modèle assez distinctif sur la route. Certains seront probablement ravis de voir cet élément disparaître.

Les feux tridimensionnels de l’Eclipse Cross s’étendent vers le haut et vers l’intérieur, aidant le modèle à affirmer une présence stable et large. Le nouveau hayon présente un design hexagonal fortement sculpté qui rappelle la forme de la fameuse roue de secours montée à l’arrière des Mitsubishi de l’époque, mais adaptée au format du VUS.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross 2022, intérieur

À l’intérieur

Le prochain Eclipse Cross sera doté d’un nouvel intérieur noir avec des accents argentés et des sièges en cuir gris clair (cela peut varier selon les marchés), avec des garnitures de portes assorties à la couleur des sièges. Un nouveau système audio SDA (Smartphone-Link Display Audio) avec écran de huit pouces est livré de série, ce qui permet au conducteur de mieux voir les informations et de les utiliser plus facilement. L’écran a été rapproché du pilote et du passager pour faciliter son accès et il intègre désormais des boutons pour une utilisation plus rapide.

Nous ne sommes vraisemblablement pas les seuls à applaudir la décision de Mitsubishi de larguer le pavé tactile qui servait auparavant pour l’accès à de multiples fonctions. Ceci a été fait pour augmenter l’espace de rangement à la console centrale.

Performance

Comme avant, la nouveau Eclipse Cross est équipée du moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre à injection directe MIVEC de Mitsubishi. L’utilisation d’un turbocompresseur compact vise non seulement à réduire la consommation de carburant, mais aussi à minimiser le décalage du turbo pour une conduite plus dynamique. Ce moteur sera couplé à une transmission à variation continue (CVT) capable de simuler huit rapports et dotée d’un mode sport.

Par ailleurs, Mitsubishi indique que les ressorts de la jambe de force MacPherson à l’avant et de la suspension multibras à l’arrière ont été réglés avec précision et que des amortisseurs de suspension arrière plus larges ont été incorporés au châssis. Le modèle est équipé de la transmission intégrale S-AWC (Super All Wheel Control) du constructeur.

Les consommateurs canadiens peuvent s’attendre à voir le nouveau Mitsubishi Eclipse Cross 2022 se pointer chez les concessionnaires à partir du premier trimestre de 2021.