• Mitsubishi dévoile son nouveau plan quinquennal nommé « Mitsubishi Motors Momentum 2030 ».

Ce n’est pas chez Mitsubishi que l’action est incessante dans l’industrie. Le petit constructeur japonais présente rarement des nouveautés, et sa gamme ne compte que sur cinq modèles, bientôt quatre avec le départ de la Mirage. Et l’on compte comme deux produits les Outlander et Outlander PHEV.

Bonne nouvelle pour les amateurs de la marque, la compagnie aura bientôt de nouvelles créations à présenter. À la suite d’une réunion nationale avec ses concessionnaires, le constructeur a dévoilé un nouveau plan quinquennal nommé « Mitsubishi Motors Momentum 2030 ». Ce dernier met l’accent sur l’électrification, une famille élargie de véhicules, ainsi qu’une plus grande percée sur le marché du détail.

Selon la marque, quatre éléments clefs se trouvent au cœur de la stratégie « Momentum 2030 ». D’abord, créer un chemin vers l’électrification. Ensuite, rafraîchir et élargir la gamme nord-américaine. Troisièmement, moderniser le modèle de vente. Enfin, étendre le réseau de vente.

Le Mitsubishi Outlander PHEV | Photo : D.Boshouwers

Concernant ce qui touche l’électrification, une partie du chemin qui sera parcouru et auquel fait référence la compagnie a été révélé en mars dernier. La firme annonçait alors une série de nouveaux véhicules qui seront produits en partenariat avec Nissan, y compris un nouveau modèle électrique et une camionnette intermédiaire qui sera assemblée au Mexique.

Mitsubishi prévoit également une nouvelle suggestion, ou un produit entièrement rafraîchi chaque année entre 2026 et 2030. On devine qu’un modèle comme le RVR sera renouvelé, lui dont la conception nous ramène au début des années 2010. L’arrivée de cinq véhicules nouveaux ou remis à jour va faire en sorte que la gamme va voir ses effectifs doubler.

Et selon Mark Chaffin, le chef de la direction de Mitsubishi Motors en Amérique du Nord, deux des nouveaux véhicules vont venir œuvrer dans un segment là où Mitsubishi n’est actuellement pas représentée en Amérique du Nord. L’un de ces véhicules pourrait bien être la camionnette intermédiaire.

L’autre nouveau joueur pourrait être une version de production du fourgon D:X Delica qui pourrait aboutir sur le marché américain.

Tout ça sera à voir et plusieurs trucs demeurent à confirmer, mais ce qui est encourageant pour les consommateurs, mais également pour les dépositaires de la marque, c’est qu’on leur promet du nouveau, et ce, d’une façon régulière au cours des prochaines années.