Une année record pour Mitsubishi Canada en 2019

Mitsubishi n’est pas le plus gros joueur de l’industrie et n’est assurément pas le plus riche. En fait, on pourrait dire du plus petit fabricant japonais à offrir des véhicules ici qu’il réussit à faire des miracles avec ce qu’il trouve dans ses fonds de tiroirs.

Sa gamme a beau s’afficher comme fraîche, elle est vieillissante. L’Outlander est un produit qui a été repensé il y a 10 ans. Oui, il a subi des retouches esthétiques depuis, mais essentiellement, on parle d’un véhicule qui repose toujours sur les mêmes bases. Heureusement, la variante enfichable est venue lui offrir un second souffle.

Idem pour le RVR qui a fait ses débuts pour 2011. Un sérieux maquillage nous donne l’impression qu’il est nouveau, mais dans les faits, une refonte en profondeur sera requise sous peu.

Photo : D.Boshouwers Mitsubishi RVR 2020

Ça nous laisse avec l’Eclipse Cross, mais on ne se racontera pas de menteries ; on ne parle pas de la huitième merveille du monde ici.

Pourtant, le constructeur vient de connaître sa meilleure année en sol canadien. Qu’est-ce qui peut bien expliquer cet état de fait ?

Voyons voir, mais avant, les chiffres.

En 2019, Mitsubishi a vendu 25 535 véhicules en sol canadien, soit une hausse de 298 exemplaires par rapport à l’an dernier (25 237 ventes en 2018). En fait, la firme japonaise enregistre une croissance pour une troisième année consécutive chez nous.

Elle attribue cette performance au rendement du RVR qui a profité de retouches cette année, ainsi qu’au Outlander PHEV. Ce dernier, après une première année complète concluante l’an dernier, a quand même vu ses ventes grimper de 1,2 % cette année.

Concrètement, la firme a écoulé 7463 RVR et 5101 Eclipse Cross en 2019. C’est le Outlander qui demeure le véhicule le plus vendu de la marque avec 10 701 unités. De ce nombre, on compte 6360 modèles à essence et 4341 autres à motorisation hybride. La Mirage ? 2270 consommateurs ont réussi à être convaincus qu’il s’agissait d’un bon achat.

Photo : D.Boshouwers Mitsubishi Eclipse Cross 2019

Pour Paul Simmonds, le vice-président, Ventes et marketing pour Mitsubishi Canada, « Mitsubishi Motors continue sa transformation visant à offrir une nouvelle valeur ajoutée à ses clients à l’aide de VUS axés sur la technologie, l’innovation et le super contrôle intégral. Ayant apporté des améliorations à l’expérience de vente au détail, aux produits et au service, nous avons hâte de battre les records à nouveau en 2020. »

Et, si l’on tient compte du recul de 29 % des ventes au mois de décembre, disons que l’atteinte d’un nouveau record est possible pour la marque en 2020.

Le secret ?

Le secret des produits Mitsubishi est bien simple. D’abord, même si l’on ne parle pas des produits les plus modernes de l’industrie, on se trouve en présence de propositions fiables. Qui plus est, la garantie de 10 du fabricant sur le groupe motopropulseur est un facteur important pour bon nombre de consommateurs.

Ajoutez à cela la version enfichable de l’Outlander, mais aussi le fait que la version régulière fait figure de dinosaure en offrant toujours un moteur V6 (et la capacité de remorquage qui vient avec), des éléments différentiateurs importants pour bon nombre de clients.

Et en fait de rapport qualité/prix, on a vu pire au fil des années.

Mitsubishi fait donc des petits miracles avec ce qu’elle a sous la main. N’empêche, un solide coup de barre devra être donné éventuellement, car il y a des limites à faire l’impossible avec si peu.

L’Alliance avec Renault et Nissan va bien finir par rapporter ses fruits, non ?