Pour la première fois depuis des lunes, le VUS Outlander de Mitsubishi fait peau neuve et son dévoilement vient d’avoir lieu sur la nouvelle plateforme Amazon Live, une façon originale de procéder au lancement d’un nouveau produit alors que nos activités sont toujours limitées en raison de la pandémie.

On en avait quand même beaucoup sur le nouveau venu. D’abord parce qu’on entend des bribes à propos de celui-ci depuis l’été dernier, mais aussi parce que des images-espionnes apparues il y a quelques semaines nous ont montré de quoi il aurait l’air.

Et on savait aussi que ce renouvellement a été grandement rendu possible grâce à l’alliance entre Renault/Nissan et le groupe Mitsubishi. Conséquemment, le nouveau Outlander qu’on nous propose a eu droit à une assistance Nissan, principalement celle du Rogue avec qui il partage structure, mécanique et quantité d’autres éléments.

Allons-y, donc, avec les grandes lignes. Et on va faire ça court, car dans six semaines exactement, j’aurai l’occasion de prendre le volant du véhicule. À ce moment, il sera plus facile et approprié de revenir en détail sur ce nouveau modèle.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander 2022, prrofil

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander 2022, avant

Le design

Cet élément est toujours une affaire très subjective et je ne voudrais pas m’étendre éperdument là-dessus, mais en regardant le faciès du Outlander, je ne sais trop quoi penser. Si vous aimez, grand bien vous fasse, mais on aurait tellement pu y aller avec un coup de crayon plus harmonieux. C’est tortueux ! La grille fait penser à la bouche d’un enfant à qui on est en train de serrer les joues.

Heureusement, à l’arrière, c’est mieux réussi. Et on ne peut dire que Mitsubishi a manqué d'audace, au moins.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander 2022, arrière

La mécanique

Sans surprise, c’est le 4-cylindres de 2,5 litres du Rogue qui prend place sous le capot, lui qui propose 181 chevaux et autant de livres-pieds de couple. Une transmission à variation continue (CVT) capable de simuler huit rapports lui est associée et on va retrouver le compétent système de traction intégrale S-AWC (Super All-Wheel Control) de Mitsubishi. Ce dernier comprend notamment un embrayage hydraulique alimenté par un moteur électrique qui contrôle la distribution du couple entre l’avant et l’arrière.

La capacité de remorquage est fixée à 2000 livres. Certains regrettent déjà l’absence du moteur V6. Six modes de conduite sont aussi proposés. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander 2022, intérieur

L’habitacle

À l’intérieur, le pas en avant est gigantesque, mais considérant l’âge du modèle actuel, il n’était pas difficile de se démarquer. Ici aussi, l’apport de Nissan est notable et bienvenu. On note des différences somme toute importantes si on observe la présentation de façon générale (notamment avec les buses d’aérations), mais en analysant le tout d’un peu plus près, on découvre le même écran du système multimédia et le même design au bloc d’instrument, ainsi que des commandes communes. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, simplement un constat.

Par exemple, Mitsubishi annonce un dispositif d’affichage tête-haute de 10,8 pouces, la même dimension que celui du Rogue. Considérant la clarté de ce dernier, voilà une bonne nouvelle. En somme, le mariage entre les marques sert très bien la petite firme japonaise et un coup d’œil à l’habitacle nous le fait vite comprendre.

La principale distinction est que l’Outlander sera toujours livrable avec une troisième rangée, contrairement au Rogue.

La sécurité, la connectivité et les aides à la conduite sont aussi omniprésentes. Encore une fois, nous aurons l’occasion de revenir là-dessus après avoir fait l’essai du modèle au début d’avril.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander 2022, trois quarts avant

Conclusion

Voilà donc, en somme, un premier contact intéressant avec ce nouveau Outlander, une fois qu’on outrepasse ce design tordu à l’avant. Nous aurons aussi bien sûr l’occasion de vous revenir avec les détails concernant la variante hybride enfichable qui sera présentée un peu plus tard. Elle demeure un atout majeur pour la marque alors que l’approche n’est pas encore très répandue dans le segment.

On se reparle donc au début d’avril suite à l’essai routier du modèle.Le modèle se pointera à ce moment chez les concessionnaires.