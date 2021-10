Étant donné qu'il est pratiquement identique à l'Outlander régulier, dont la nouvelle génération a été présentée ici l'année dernière, nous étions déjà familiers avec l'apparence de la version rechargeable du VUS compact de Mitsubishi. Une face avant audacieuse - certains diront même trop encombrée -, une face arrière remaniée, etc. Peu importe, Mitsubishi a officiellement présenté ce soir le prochain Outlander PHEV pour son marché domestique, ce qui fait que nous connaissons plus de détails sur le modèle qui fera son chemin vers notre marché l'été prochain.

L'Outlander PHEV (2022 pour les Japonais, 2023 pour nous) est construit à l'aide d'un système PHEV de nouvelle génération, qui promet une puissance accrue et une plus grande autonomie de la batterie sur une charge complète. D'autres mises à niveau sont conçues pour améliorer la sécurité et le confort de conduite dans toutes les conditions météorologiques - une bonne nouvelle pour les automobilistes canadiens, qui ont fait de notre marché l'un des plus chauds au monde pour l'Outlander PHEV.

Les améliorations apportées au système PHEV impliquent une mise à jour des composants, permettant une augmentation de 40 % de la puissance fournie par les moteurs avant et arrière et la batterie d'entraînement. Cela signifie que les conducteurs peuvent rester plus longtemps en mode EV, même en cas de forte accélération et de déplacement à des vitesses plus élevées. Cette nouvelle batterie d'entraînement a maintenant une capacité de 20 kWh et porte l'autonomie à 87 km (selon le cycle d'essai WLTC - nous devrons attendre de voir quelle sera l'autonomie officielle du modèle lorsqu'il fera ses débuts ici). Pour améliorer l'autonomie globale du véhicule, le réservoir d'essence a été agrandi.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV 2023, profil

En outre, l'unité d'entraînement du moteur avant est désormais équipée d'une fonction d'amplification qui augmente la force motrice en envoyant plus de tension au moteur. La nouvelle conception des composants a permis de gagner suffisamment d'espace au sol pour permettre la configuration d'une troisième rangée de sièges. Mitsubishi affirme que ce changement permettra en outre de réduire les bruits à haute fréquence pour une conduite plus silencieuse.

Nous pouvons également dire bonjour à la conduite à pédale unique, c'est du moins ce que promet Mitsubishi. Un nouveau mode de fonctionnement de la pédale permet d'accélérer et de décélérer en contrôlant simplement la pédale d'accélérateur, qui peut exercer une force de freinage appropriée sans qu'il soit nécessaire de passer à la pédale de frein lors de la décélération.

Bien entendu, le prochain Outlander PHEV hérite du système de contrôle intégral dynamique S-AWC (Super-All Wheel Control), basé sur un système 4 roues motrices à deux moteurs, un à l'avant et un autre à l'arrière. On y a incorporé une nouvelle fonction de contrôle actif du lacet pour les roues arrière, qui permet au système de répartir la force motrice entre les roues avant et arrière de manière optimale en fonction de la route et des conditions de conduite, tandis que la vectorisation du couple par la commande des freins des roues gauche et droite est également possible pour les roues avant et arrière.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV 2023, intérieur

Les conducteurs pourront choisir entre sept modes de conduite pour s'adapter aux conditions et/ou à leur humeur. Normal est le mode de base, optimisé pour une conduite normale sur des routes pavées. Le mode Tarmac offre une réponse rapide à l'accélération et des performances dans les virages sur des surfaces pavées sèches ; le mode Gravel se concentre sur l'équilibre de l'opérabilité et la tenue de route sur des routes pavées non pavées ou humides ; et les modes Snow, Mud, Power et Eco n’ont pas vraiment besoin d’explication.

Un dernier mot sur la nouvelle plateforme. Selon Mitsubishi, elle a augmenté la rigidité de la carrosserie avant et la stabilité de la direction, et devrait donc garantir non seulement une meilleure tenue de route mais aussi une sécurité accrue. À cette fin, les acheteurs trouveront dans le VUS rechargeable les dernières versions des technologies de sécurité active de Mitsubishi (par exemple, la technologie d'aide à la conduite MI-PILOT à voie unique pour les autoroutes, qui intègre un régulateur de vitesse adaptatif et une assistance au maintien de la voie pour aider le conducteur à maintenir la distance entre les véhicules tout en restant au centre de la voie. Il détecte également les panneaux de limitation de vitesse et ajuste automatiquement la vitesse programmée en conséquence).

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV 2023, avant

Comme nous l'avons mentionné, nous connaissons déjà le design extérieur de la nouvelle génération de l'Outlander, nous n'insisterons donc pas sur ce point. Il suffit de dire que les acheteurs devront se faire leur propre opinion sur la partie avant modifiée, que certains considèrent comme une monstruosité trop chargée et que d'autres qualifient d'innovante et d'audacieuse. À vous de voir...

En ce qui concerne l'offre de produits, nous passerons les détails pour l'instant également, étant donné que le modèle présenté ce soir est la version destinée au marché japonais. Les détails sur ce que sera notre offre de produits devraient être connus dans le courant de l'année prochaine.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV 2023, en chargement

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV 2023, espace de chargement