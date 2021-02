Avant l’arrivée de l’Eclipse Cross dans sa gamme, Mitsubishi comptait sur deux VUS ; l’Outlander et le RVR. La différence de format entre les deux était tout de même nette, sans être immense. Avec la nouvelle recrue, l’écart entre les trois produits fait que les amateurs ont peu plus de difficultés à s’y retrouver.

Conséquemment, on envisage de changer les choses chez Mitsubishi. En fait, on prévoit faire engraisser le plus gros modèle de la division, tout en soumettant le plus petit à une cure minceur. De cette façon, on obtiendra un fossé plus net entre les trois propositions du groupe. La firme souhaite en fait qu’une différence d’au moins huit pouces (20 cm) existe entre chaque véhicule.

Une source anonyme a confié au magazine Autocar que la compagnie ne se trouvait pas dans une « position idéale avec nos VUS qui se ressemblent trop en fait de format. Au cours des 18 prochains mois, vous allez voir apparaître une stratégie visant à les différencier davantage. »

Photo : D.Boshouwers Mitsubishi Outlander PHEV 2019

Mitsubishi va ainsi s’inspirer de ce que fait son partenaire Nissan avec sa gamme de VUS, notamment avec les modèles Pathfinder, Rogue et Kicks. Vous pourriez même ajouter le Qashqai là-dedans, lui qui vient se positionner entre les deux derniers. L’important, c’est que la démarcation est claire ; elle ne l’est pas présentement chez Mitsubishi.

Quant au RVR, des rumeurs font état d’une version tout électrique ; c’est à suivre.

On devrait en savoir plus quant à l’échéancier de cette transformation au cours des prochains mois. Le RVR est mûr pour une sérieuse refonte alors que l’Outlander, après avoir subi de nombreuses retouches esthétiques après son renouveau de 2014, demeure sensiblement le même depuis 2016.

La compagnie détermine l’année 2020 pour le lancement de cette nouvelle stratégie. Logiquement, on pourrait voir apparaître un premier véhicule repensé à ce moment.