Comparaison : Mitsubishi RVR 2020 vs Nissan Qashqai 2020

Auto123 compare le Mitsubishi RVR 2020 et le Nissan Qashqai 2020 et cherche à trouver un gagnant.

Le RVR est le véhicule le plus vendu de Mitsubishi au Canada avec un peu plus de 7400 unités en 2019. Nissan a introduit le Qashqai en 2017 au pays comme modèle d’entrée de gamme des VUS de la famille, avant l’arrivée du Kicks. Malgré son nom peu commode que les Américains ont rebaptisé Rogue Sport (le RVR s’appelle d'ailleurs l’Outlander Sport chez nos voisins du sud), le Qashqai a trouvé plus de 18 000 preneurs. Un net avantage, à première vue, de ce jeune modèle face aux plus vieux RVR.

Mitsubishi RVR 2020

Photo : Mitsubishi Mitsubishi RVR 2020, trois quarts avant

Comme bien d’autres constructeurs, Mitsubishi va maintenant concentrer ses efforts sur les modèles multisegments et laisser tomber les voitures.

Après presque 10 ans sans retouches, le RVR a fait l’objet d’une modernisation extérieure. Cette dernière est passée par une évolution de sa calandre. Vous avez aussi droit à trois nouvelles couleurs : orange ensoleillée, rouge diamant, brun chêne. S’ajoute à cela des phares à DEL de série, un système de surveillance des angles morts, ainsi que l’alerte de trafic transversal arrière qui est ajouté aux versions SE FWD et SE AWC. On a par ailleurs un nouvel écran d’affichage plus grand, lui qui passe de sept à huit pouces et profite désormais d’une nouvelle interface.

Même moteurs

En ce qui concerne le châssis, la transmission et les mécaniques, c’est toujours la même chose. Il y a quelques permutations comme le moteur 2-litres qui est remplacé par une mécanique de 2,4 litres avec la version SE AWC et la nouvelle version Limited.

Vous avez le choix entre cinq modèles pour 2020, dont les versions ES et SE (livrables en mode à deux ou à quatre roues motrices), ainsi que les variantes SEL, Limited et GT (quatre roues motrices). Les modèles ES et SE à traction partagent un moteur de 2 litres bon pour 148 chevaux et 145 livres-pieds de couple, tandis que les versions SE 4RM et autres utilisent un moteur de 2,4 litres qui fait 168 chevaux et 167 livres-pieds de couple. Une transmission automatique à variation continue (CVT) est de série à travers toute la gamme.

Photo : D.Boshouwers Mitsubishi RVR 2020, rouget et orange

Nouvel écran tactile

La finition intérieure ne prête pas flanc à la critique. Légèrement vieillotte, elle est soignée, à défaut de se montrer vivante. Un nouvel écran tactile de huit pouces proposant la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay, ainsi que des phares à DEL et des feux diurnes constituent une nouveauté de la version ES d’entrée de gamme. Vous retrouvez aussi de série dans cette version de base des roues en acier de 16 pouces avec enjoliveurs, des rétroviseurs extérieurs chauffants, des feux arrière à DEL et un becquet arrière.

À l’intérieur, tous les modèles RVR sont dotés de sièges avant chauffants, de réglages manuels à six directions pour le conducteur (quatre pour le passager), d’un levier de commande et d’un levier de vitesses gainés de cuir, de la climatisation automatique, de la téléphonie Bluetooth, du verrouillage sans clé et d’une chaîne stéréo à quatre haut-parleurs avec radio par satellite.

Photo : D.Boshouwers Mitsubishi RVR 2020, intérieur

La version SE ajoute un avertissement pour l’angle mort grâce à une alerte de trafic transversal arrière, des jantes en alliage de 16 pouces, des phares antibrouillard à DEL, des garnitures extérieures chromées, une glace de protection arrière, des poignées de porte intérieures chromées et une chaîne stéréo à six haut-parleurs.

Le modèle SEL AWC propose des roues de 18 pouces, des barres de toit noires, une sellerie en similicuir, des miroirs de courtoisie éclairés et l’entrée passive sans clé.

La variante GT AWC ajoute un avertissement de sortie de voie, une alerte de collision avant avec freinage automatique, une calandre en noir brillant et chrome satiné, des phares automatiques avec feux de route automatiques, des rétroviseurs extérieurs rabattables à commande électrique, un toit ouvrant panoramique, un siège du conducteur à six réglages électriques, un volant chauffant, des garnitures en cuir, un rétroviseur à atténuation automatique, une garniture noire de pavillon, une chaîne stéréo à neuf haut-parleurs avec extrême-grave et des essuie-glace qui détectent la pluie.

Photo : D.Boshouwers Mitsubishi RVR 2020, toit ouvrant

Il fait son boulot

Personne ne fait l’acquisition d’un RVR pour le plaisir délirant que procure sa conduite. Il fait partie de la douzaine d’utilitaires qui sont aussi inspirants à conduire qu’une journée de pluie en avril. Cela dit, le modèle est fiable, jouit d’une excellente garantie et montre une consommation de carburant très décente.

Pour ceux qui aiment les gadgets technologiques, Mitsubishi est sous la moyenne et il faut aller piger dans les groupes d’options de la version GT et de la Limited pour obtenir quelques aides à la conduite. La conduite est certes sans histoire, mais peu inspirante. Comme on dit souvent ; ça va bien, mais c’est un peu plate, mais ça va bien. Faute de réel budget, Mitsubishi fait du neuf avec du vieux.

Nissan Qashqai 2020

Photo : Nissan Nissan Qashqai 2020, sur la route

Cette année marque une mise à jour de milieu de cycle pour le populaire Qashqai. Les concepteurs ont retouché la partie extérieure, y compris les phares et la calandre, ainsi que la section arrière. De cette manière, le Qashqai se démarque mieux du Rogue. De plus, tous les modèles sont désormais équipés de série de la gamme Safety Shield 360 de Nissan qui offre une sécurité active et des fonctions d’assistances au conducteur.

Versions disponibles

Nissan propose le Qashqai en versions S, SV, SL et SL Platinum. Toutes utilisent un moteur 4-cylindres de 2 litres développant 141 chevaux. La S est la seule version disponible avec une transmission manuelle et cette dernière ne peut qu’être associée avec une configuration à roues motrices avant. La boîte CVT est offerte en option avec la version S.

Le modèle SV démarre avec une approche à roues motrices avant et la boîte CVT, mais il peut être livré avec la transmission intégrale. Les versions SL et Platinum sont de série avec la CVT et la traction intégrale.

Photo : Nissan Nissan Qashqai 2020, profil

Caractéristiques de série

La nouvelle liste de caractéristiques de sécurité de série du Qashqai comprend l’alerte de collision avant avec la détection des piétons et le freinage automatique, l’alerte et la prévention de sortie de voie, l’assistance aux feux de route, le freinage d’urgence intelligent à l’arrière, des capteurs pour le stationnement arrière, l’aide à l’attention du conducteur, la reconnaissance des panneaux de signalisation et les phares automatiques intelligents.

La version S est équipée de roues en acier de 16 pouces avec enjoliveurs, de feux diurnes à DEL, de rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement, d’un système d’alerte pour les portes arrière, d’un écran d’infodivertissement de sept pouces, d’un système d’assistance par SMS Bluetooth et mains libres, de la climatisation, de vitres et de serrures électriques avec verrouillage sans clé, d’un volant inclinable et télescopique et de sièges avant chauffants réglables manuellement.

On peut également compter sur une chaîne stéréo à quatre haut-parleurs, sur un système d’alerte pour les angles morts et sur un système d’alerte pour la circulation transversale à l’arrière.

Photo : Nissan Nissan Qashqai 2020, intérieur

Avec la version SV, on a droit à des jantes de 17 pouces, ainsi qu’à plus de fonctionnalités, dont des phares antibrouillard, un toit ouvrant, un système de climatisation automatique à deux zones, un système d’accès passif sans clé, un démarreur à distance, un régulateur de vitesse, des miroirs de courtoisie éclairés, un volant et un levier de vitesses chauffants et garnis de cuir, ainsi qu’une chaîne stéréo à six haut-parleurs.

La déclinaison SL ajoute des roues de 19 pouces, des rails de toit, un frein de stationnement électrique, la conduite semi-autonome ProPilot, la navigation, des vues de caméra extérieures à 360 degrés, un régulateur de vitesse à radar, des sièges avant à réglage électrique et une sellerie en cuir.

Le modèle Platinum en remet avec une chaîne stéréo à neuf haut-parleurs, des phares à DEL, un rétroviseur à atténuation automatique et les services Nissan Connect.

Photo : Nissan Nissan Qashqai 2020, système multimédia

Prendre son temps

Vous n’aurez pas plus de plaisir au volant d’un Qashqai que d’un RVR et il faut admettre que Nissan fabrique les boîtes CVT les plus désagréables de l’industrie. Gare à la moindre accélération brusque, car le cas échéant, le petit moteur hurle dans une cacophonie difficile à supporter. Il faut donc conduire comme un sénateur qui n’est jamais pressé de se rendre au travail. C’est seulement ainsi que vous pourrez apprécier l’habitacle bien conçu et des sièges assez confortables, même si la suspension est un peu raide au goût de certains.

Photo : Nissan / D.Boshouwers Nissan Qashqai 2020 / Mitsubishi RVR 2020, avant

Avantage Mitsubishi RVR

Quand vient le moment de parler de garantie, le RVR gagne haut la main. Il faut aussi accorder un plus au rouage intégral plus efficace de Mitsubishi et aussi au fait qu’on peut choisir entre deux mécaniques.

Avantage Nissan Qashqai

Nissan offre un contenu technologique plus complet en équipement de série. Vous devez aller dans les versions GT ou Limited chez Mitsubishi pour avoir droit aux mêmes attributs. Il faut aussi admettre que le Qashqai offre un peu plus d’espace.

Similitudes

La fourchette de prix est assez semblable et un modèle bien équipé revient sensiblement au même prix. Dans les deux cas, l’intérieur semble avoir été décoré par un propriétaire de friperie.

Verdict

Même si le modèle est vieux et à bien des égards dépassé, nous donnons notre vote au Mitsubishi RVR, mais pas n’importe lequel. Il faut prendre celui équipé du moteur 4-cylindres de 2,4 litres qui offre un surplus de puissance apprécié. Le bloc 2 litres est à éviter. Le Qashqai n’est pas mauvais, mais il lui manque du raffinement et 30 chevaux.

Photo : Nissan / D.Boshouwers Nissan Qashqai 2020 / Mitsubishi RVR 2020, profil

Mitsubishi RVR 2020

On aime

Excellente garantie

Fiabilité éprouvée

Prix compétitif

On aime moins

Boîte CVT vieillotte

Agrément de conduite inexistant

Peu de technologies

Nissan Qashqai 2020

On aime

Style moderne

Équipement de base complet

Espace intérieur bien aménagé

On aime moins

Boîte manuelle dépassée

Boîte CVT agaçante

Ergonomie perfectible des commandes

Photo : Nissan / D.Boshouwers Nissan Qashqai 2020 / Mitsubishi RVR 2020, calandres

Fiches techniques

... Mitsubishi RVR 2020 Nissan Qashqai 2020 Transmission CVT 6 rapp man ou CVT Rouage 2 ou 4RM 2 ou 4RM 2,0 l (2RM) (2RM) Consommation (ville) 9,7 l / 100 km 10,1 l / 100 km Consommation (route) 7,8 l / 100 km 8,1 l / 100 km 2,4 l (4RM) Consommation (ville) 10,3 l / 100 km Consommation (route) 8.3 l / 100 km Moteur Type Essence Essence Puissance 148 ch 141 ch Couple 145 lb-pi 147 lb-pi Cylindres 4 cylindres 4 cylindres Cylindrée 2,0 litres 2,0 litres Type Essence Puissance 168 ch Couple 167 lb-pi Cylindres 4 cylindres Cylindrée 2,4 litres Capacités Espace chargement 614 l, 1402 l (2RM) 648 l, 1730 l Réservoir de carburant 60 l 55 l Capacité de remorquage 454 kg 454 kg Dimensions Longueur 4365 mm 4323 mm Largeur 1810 mm 1802 mm Hauteur 1645 mm 1542 mm Empattement 2670 mm 2646 mm Garantie 5 ans / 100 000 km 3 ans / 60 000 km Prix 22 998 $ à 33 998 $ 21 498 $ à 31 848 $