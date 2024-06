Mitsubishi ASX / RVR 2024, avant | Photo : Mitsubishi

Mitsubishi a présenté cette semaine le nouveau RVR de deuxième génération. Bien que ce qui nous a été présenté soit en fait l'ASX, comme le modèle est connu sur les marchés mondiaux (il est appelé Outlander Sport aux États-Unis), c'est en fait ce à quoi ressemblera notre prochain RVR, sauf peut-être pour quelques détails.

Quoi qu'il en soit, tous ces noms mis à part, le prochain RVR est en fait une copie très proche d'un autre modèle de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le Renault Captur. Étant donné les moyens limités de Mitsubishi en matière de développement et de design, ce n'est pas vraiment une décision surprenante. Les différences sont difficiles à repérer, à part les écussons à l'avant et à l'arrière.

Mitsubishi a d’ailleurs confirmé que le prochain ASX sera construit sur la même chaîne de montage que le Captur en Espagne.

L'intérieur est également pratiquement identique à ce que l'on voit dans le petit VUS de Renault. Là, s’il n'est peut-être pas original, cet habitacle représente une mise à jour nécessaire si on compare à ce qui se trouve dans le RVR sortant.

Aucun détail n'a été fourni concernant le groupe motopropulseur et les capacités de la prochaine ASX/RVR, mais on peut chercher des indices à ce sujet du côté du Renault Captur. Actuellement, en Europe, ce modèle utilise un moteur 3-cylindres produisant 90 chevaux et 160 lb-pi de couple, dans une configuration à roues avant motrices.

Mitsubishi prévoit de lancer l'ASX en 2023, probablement en tant que modèle 2024. Notez que pour l'Europe, une version hybride est prévue, mais il n'est pas certain que celle-ci trouvera son chemin vers le Canada avec le prochain RVR.

