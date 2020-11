La conférence de média annuelle du groupe Volkswagen à Wolfsburg, en Allemagne, nous a révélé pas mal de nouvelles informations concernant les plans du manufacturier, surtout à ce qui a trait à l’électrification.

70 modèles EV en une décennie

De un, la société a renouvelé son intention de dominer l’univers des véhicules électrifiés. Elle déclare vouloir inclure 70 véhicules tout électriques ou hybrides au sein de sa gamme dans les 10 prochaines années, soit plus que les 50 véhicules précédemment cités.

22 millions d’unités

Ceci permettrait à la compagnie d'atteindre son objectif de vendre, d’ici dix ans, 22 millions de véhicules alimentés à l'électricité et construits sur sa nouvelle plate-forme MEB. Auparavant la société s’était fixé un objectif de 15 millions d’euros dans le même délai.

« Nous allons accélérer de manière significative le rythme de notre transformation afin de préparer Volkswagen à l'ère électrique et numérique. » - Ralf Brandstätter, directeur des opérations de Volkswagen

Photo : Volkswagen Volkswagen I.D. CROZZ

Selon la société, la réalisation de ces deux objectifs nécessitera un investissement d’environ 45 millions de dollars CAD dans le développement de véhicules électriques et de leurs technologies. Afin de s'aligner correctement pour financer cette stratégie EV, la société effectue ou envisage effectuer autres déménagements.

Suppressions d'emplois

Volkswagen a ainsi annoncé une série de suppressions d’emplois qui entraîneraient la disparition de 5 000 à 7 000 emplois. La plupart d'entre elles prendront la forme d'offres de retraite, selon le fabricant, qui estime qu'environ 11 000 employés dans le monde seront admissibles à la retraite en 2019.

Vendre des marques?

Un autre moyen d'accroître la rentabilité et de générer les fonds nécessaires à l'expansion des véhicules électriques consiste à vendre une ou plusieurs marques du groupe Volkswagen. Herbest Diess, PDG de la société, a déclaré ceci lors de la conférence de presse:

"Nous examinons notre portefeuille de marques. Au second semestre, nous pourrons en parler davantage." - Herbest Diess, PDG du groupe Volkswagen

Il est très peu probable que cet « examen » inclue Porsche, l’une des marques les plus rentables du groupe actuellement avec Skoda. Cela dit, ces deux entreprises utilisent des plates-formes VAG et auront besoin de l’aide de Volkswagen pour développer des architectures de nouvelle génération.

Selon certaines rumeurs, la société voudra peut-être vendre certaines de ses marques non essentielles, telles que Ducati, Scania et MAN.

Photo : Porsche Porsche Taycan

Aboutir

En dépit de toutes les déclarations d’engagement de Volkswagen à l’égard des véhicules électriques et du plan ambitieux, pas un seul véhicule muni d’un identifiant ID n’a encore dépassé la phase de conception. C'est enfin sur le point de changer. La société a confirmé qu’elle commencerait à prendre des commandes sur son journal ID. Hatchback en mai 2018, pour le marché européen seulement. Aucune indication n’a été donnée concernant l’arrivé chez nous du modèle, ou quand cela pourrait se produire. Il est cependant plus probable que le premier modèle I.D. à aboutir en Amérique du Nord sera l'I.D. CROZZ.

Citadines abordables

Nous avons également appris cette semaine que le groupe Volkswagen envisage de développer plusieurs modèles électriques d’entrée de gamme à partir de la futur I.D., surnommé la nouvelle « voiture du peuple », qui formeraient ce que le constructeur appelle sa « famille d’entrée de gamme MEB».

Selon Herbert Diess, la société envisage une gamme de petites voitures citadines construites sur la nouvelle plate-forme MEB. L'I.D. déjà confirmé devrait être prêt d’ici 2023 et proposé avec plusieurs options de batteries, bien que nous ne sachions pas encore quelle forme ce prendra; on prédit toutefois un petit multisegment similaire au T-Cross.

Photo : Volkswagen Volkswagen I.D. Vizzion

Et au présent?

Voici ce que nous pouvons attendre de VW dans un avenir plus immédiat, selon ce qui a été divulgué ou confirmé lors de la réunion annuelle : nous verrons la Golf de nouvelle génération avant la fin de 2019, les nouveaux Audi Q3 Sportback et Porsche Cayenne Coupe arrivent et un nouveau multisegment cinq places de la marque Volkswagen est sur le point d'arriver, même s'il n'a toujours pas de nom.

Nous savons également que les Audi e-tron quattro et Porsche Taycan feront leurs grands débuts en 2019 ou tôt en 2020.

Article par Auto123.com