Lorsque vient le temps de négocier le prix d’un véhicule, l’un des avantages que peut exploiter un acheteur est relatif au nombre de jours où le véhicule convoité repose dans la cour d’un concessionnaire.

Ça se vérifie facilement avec un modèle usagé que l’on voit pendant quelques semaines sur le marché. Avec les véhicules neufs, ça demande un peu plus de travail.

Heureusement, des organismes répertorient les modèles qui mettent le plus de temps à sortir du concessionnaire, ce qui nous indique là où notre pouvoir d’achat est un peu plus important.

La grande question à se poser, toutefois, est à savoir pourquoi un modèle ne trouve pas preneur. C’est parfois une question de prix, et c’est là que ça peut être intéressant, car en le faisant baisser, l’offre peut devenir plus intéressante. Cependant, ça peut être parce que le modèle est peu pertinent, peu fiable, etc. Dans ces cas, même si l’on fait réduire son prix, il ne représentera pas un meilleur achat.

Le Jeep Grand Wagoneer | Photo : Jeep

Les moins prisées

Jetons donc un coup d’œil aux véhicules qui mettent le plus de temps à sortir des concessionnaires, des résultats compilés par CarEdge qui s’intéresse aux données d’inventaire des concessionnaires et qui calcule l’approvisionnement du marché en nombre de jours (le nombre de jours nécessaires pour écouler un modèle).

Le grand gagnant, c’est le Dodge Hornet, un VUS qui s’avère être une catastrophe depuis ses débuts, principalement en raison de son prix, mais aussi de son rendement. À preuve, il met en moyenne 428 jours pour se trouver un acheteur, ce qui est gigantesque. Selon CarEdge, Dodge aurait 14 596 exemplaires en stock chez les dépositaires américains de la marque. Au cours des 45 derniers jours, seulement 1536 ont été vendus.

Le Jeep Grand Wagoneer suit avec une moyenne de 428 jours, ce qui n’est pas plus reluisant. Le véhicule suivant est le Mercedes-Benz EQB, la version électrique du GLB. Le prix très élevé est à pointer du doigt. Le délai est de 427 jours.

En quatrième place, le VUS Levante chez Maserati, avec 410 jours. C’est suivi du Lincoln Aviator, à 392 jours. Le sixième véhicule qui met le plus de temps à séduire un acheteur est le Jeep Grand Wagoneer L, la variante allongée de l’autre modèle qui porte le même nom. On est à 354 jours dans son cas, soit juste un peu moins d’une année.

Alfa Romeo Stelvio | Photo : D.Boshouwers

Parmi les autres modèles qui peinent à se trouver des clients, notons les Alfa Romeo Giulia et Stelvio, la Mini Cooper (4-portes), la Fiat 500e, ainsi que le Mercedes-Benz GLC.

Notez que ce type de classement est très changeant d’un mois à un autre, car une promotion sur un véhicule peut changer la donne. On note néanmoins des tendances avec ces modèles.

Toyota RAV4 Prime | Photo : D.Boshouwers

Les véhicules qui se vendent rapidement

À l’inverse, des modèles comme le Toyota Highlander (23 jours), le Toyota RAV4 (30 jours) et la Honda Civic (34 jours), se montrent toujours populaires.

Il faut cependant faire attention, car des produits qui se vendent peu peuvent apparaître sur la liste des véhicules qui restent peu longtemps en concession, notamment s’ils sont produits à petite quantité.