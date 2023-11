La Dodge Challenger tire sa révérence à la fin de l’année 2023, mais les amateurs de moteurs hyper puissants auront toujours la chance de mettre la main sur l’un des moteurs de cette voiture.

En effet, Dodge va offrir le V8 suralimenté de 6,2 litres de la version SRT Demon 170 de la Challenger. Il sera proposé par l’intermédiaire de Direct Connection, l’endroit où trouver des pièces d’origine Dodge. Le nom de code à connaître : Hellephant C170.

Le bloc, entièrement assemblé, va vous coûter la modique somme de 27 675 $ US et sera livrable au début de l’année prochaine. Sous le capot de la Challenger Demon 170 de 2023, il proposait jusqu’à 1025 chevaux en fonctionnant avec du carburant E85. Le prix de la voiture dépassait les 100 000 $ et sa production a été limitée à 3000 exemplaires.

Le moteur Hellephant C170 6.2L Supercharged Crate HEMI Long Block Photo : Dodge

Le moteur Hellephant C170 est équipé d’un compresseur de 3,0 litres et d’un refroidisseur intermédiaire ayant profité d’améliorations.

Si vous ne souhaitez pas débourser autant d’argent, une version sans le compresseur et les autres améliorations sera proposée au prix de 18 995 $ US. D’autres mécaniques seront suggérées, y compris les Hellcat et Hellcat Redeye, des moulins qui crachent respectivement 717 et 807 chevaux.

On le devine, la modification de modèles déjà existants sera à l’honneur, moyennant les ajustements nécessaires pour accueillir ces mécaniques sous le capot d’autres versions de la Challenger et de la berline Charger qui sont déjà sur la route.