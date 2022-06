Avec l'augmentation du prix de l'essence, les conducteurs doivent revoir leur budget. Le fait que le coût de tout le reste augmente également n'aide pas. Pour beaucoup, la perspective d'utiliser les transports en commun au lieu de conduire quotidiennement se profile. Même si vous n'aimez pas conduire, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez vraiment éviter.

En gardant cela à l'esprit, vous vous demandez peut-être si vous pouvez réduire vos frais de voiture. La bonne nouvelle est qu'il existe des astuces que vous pouvez utiliser pour réduire vos coûts en tant que conducteur. Voici quelques-unes des astuces les plus courantes.

Souscrire une assurance auto moins chère

Lorsque vous conduisez, l'assurance automobile est indispensable. L'assurance au tiers, au moins, est obligatoire dans la plupart des États, mais conduire une voiture coûteuse sans assurance contre le vol et les collisions est imprudent. Malheureusement, l'assurance automobile est une dépense supplémentaire que vous ne pouvez pas supprimer de votre budget. Cependant, il existe des moyens de réduire votre assurance.

Si votre prime n'est pas sur le point d'être augmentée, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour faire le tour du marché de l'assurance. Après tout, l'inflation a fait grimper les coûts en flèche et les assureurs factureront en conséquence. Mais si votre assureur va augmenter votre prime, comparez les assurances auto pour trouver le prix le plus bas.

Il existe d'autres moyens de réduire le prix de votre assurance. Vous pouvez le faire en suivant un cours de conduite défensive et en diminuant ainsi votre profil de risque. Vous pouvez également réduire des éléments tels que le remboursement des frais de location de voiture et la couverture améliorée des pare-brise en verre, bien que vous puissiez finir par le regretter.

Évitez de parcourir de petites distances

La conduite avec arrêt est la plus gourmande en carburant. C'est donc lorsque vous faites des courses que vous consommez le plus d'essence. La meilleure façon d'éviter cela est d'utiliser d'autres options pour parcourir ces petites distances. Si un magasin est suffisamment proche pour être parcouru à pied, cela peut être une bonne option. Si vous avez un vélo et que vous aimez le conduire, vous pouvez économiser beaucoup d'argent. Les transports publics peuvent également alléger la charge.



Utilisez votre voiture lorsque vous devez aller loin, et vous en tirerez profit en maintenant votre rendement énergétique élevé. Vous pouvez aussi envisager d'investir dans un véhicule électrique.

Refinancez votre prêt automobile

Lorsque vous avez acheté votre voiture, vous n'avez peut-être pas obtenu la meilleure offre pour votre prêt automobile. Cela peut être dû à votre situation financière de l'époque, à votre cote de crédit ou simplement au fait que vous n'avez pas su faire preuve de diligence raisonnable. Dans ce cas, le refinancement de ce qui reste de votre prêt automobile peut vous faire économiser beaucoup d'argent sur les intérêts.



Contactez votre fournisseur de prêt pour voir s'il offre des options de refinancement. Faites le tour des différents prêteurs pour comparer les taux d'intérêt offerts.



Faites votre propre entretien

Certaines personnes sont capables d'effectuer elles-mêmes les réparations de leur voiture, mais cela comporte un risque. Si vous faites un mauvais travail, vous pouvez annuler votre garantie ou même réduire le montant que votre assureur paiera en cas de sinistre. En revanche, l'entretien est une autre affaire.

L'entretien comprend des choses comme la vérification de la pression des pneus, la vidange de l'huile, le remplacement des balais d'essuie-glace et du liquide, le remplacement des phares et des bougies d'allumage, et même la rotation des pneus. Bien sûr, ne faites ces choses vous-même que si vous avez confiance en vos compétences et en vos connaissances. Consultez un expert si vous n'êtes pas sûr de vous, car vous ne voulez pas risquer de conduire votre voiture en ayant seulement une certaine assurance que tout ira bien.

Conduisez plus lentement

Pour les personnes qui aiment aller vite (sans toutefois faire d'excès de vitesse), économiser de l'argent sur l'essence se fait au détriment de l'expérience de la conduite. L'une des meilleures façons d'économiser de l'essence lorsque vous parcourez des distances est de rouler relativement lentement. Plus vous allez vite et plus vous faites tourner votre moteur, plus vous consommez d'essence. Faire un trajet tranquille n'est peut-être pas une partie de plaisir pour vous, mais cela peut vous permettre de vous rendre à la station-service beaucoup moins souvent.

Faire des économies sur vos dépenses de voiture est devenu crucial avec le prix élevé de l'essence. Les conseils ci-dessus devraient vous aider à réduire certains coûts inutiles.