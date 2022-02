Pourquoi devoir utiliser un comparateur d'assurance ?

L’âge de votre voiture et votre localisation vont considérablement influencer le prix de votre assurance. C'est pourquoi il est important de comparer les taux d'assurance automobile de plusieurs compagnies chaque fois que vous renouvelez votre contrat d’assurance.

En fait, c'est une bonne idée de comparer les devis d'assurance automobile de différents assureurs chaque fois que votre police d'assurance automobile doit être renouvelée pour vous assurer que votre taux actuel est toujours votre option la plus abordable. Dans cet article, nous expliquerons comment trouver plusieurs devis à la fois, pourquoi c'est une bonne idée de comparer et comment les taux d'assurance peuvent changer en fonction de facteurs personnels et impersonnels.

Pourquoi comparer les devis d'assurance auto ?

La seule façon de vous assurer d'obtenir le meilleur tarif est de comparer les devis d'assurance automobile de quelques compagnies. Nous vous recommandons de comparer au moins trois devis chaque fois que vous magasinez. Comme vous le verrez dans un instant, les primes d'assurance automobile dépendent d'une grande variété de facteurs propres à chaque conducteur. En fonction de votre profil de conducteur, ce que vous payez pour votre police est différent de ce que vos amis, votre famille et vos voisins paient pour la leur.

Les prix de l'assurance automobile peuvent donc varier considérablement d'un fournisseur à l'autre. En effectuant un comparatif d’assurances auto, vous serez donc assuré de recevoir la meilleure offre pour votre véhicule dans votre région.

Chaque entreprise dispose d'un processus d'évaluation des profils de chauffeurs et d'attribution de tarifs. Une contravention pour excès de vitesse peut augmenter peut affecter votre prime du simple au double. D'un autre côté, une entreprise peut vous accorder un bon rabais pour être propriétaire d'une maison, tandis qu'une autre ne le fera pas.

Facteurs qui influent sur les tarifs d'assurance automobile

La première chose qui affecte le prix de votre assurance auto est le montant de la couverture que vous souhaitez. La couverture minimale requise par l'État peut être beaucoup moins chère qu'une assurance complète. La franchise que vous sélectionnez affecte également ce que vous payez pour votre police d'assurance automobile. Vous aurez une facture moins élevée avec une franchise plus élevée, et vice versa.

Voici quelques-uns des autres principaux facteurs qui influent sur les devis d'assurance automobile :

• Antécédents de conduite : Les conducteurs qui ont des infractions et des accidents responsables sur leur dossier de conduite paient plus. D'autre part, les conducteurs avec des antécédents vierges peuvent bénéficier de rabais sur la conduite en toute sécurité auprès de nombreuses entreprises.

• Emplacement : les villes et les zones densément peuplées ont des taux d'accidents et de vols plus élevés, de sorte que les personnes vivant dans ces endroits paient généralement plus pour l'assurance automobile. Les tarifs peuvent également varier considérablement selon le code postal.

• Âge : Les adolescents et les conducteurs de moins de 25 ans paient généralement plus pour leur assurance automobile.

• Véhicule : Les voitures de sport, les véhicules de luxe et les voitures avec des taux de vol élevés sont plus chers à assurer.

• État matrimonial : Les conducteurs mariés paient généralement moins pour l'assurance.

• Étude : Votre diplôme universitaire peut, dans certains cas, vous aider à faire baisser votre prime.

• Sexe : Votre sexe peut avoir une incidence sur le montant que vous payez pour la couverture d'assurance automobile.

Utiliser un comparateur nous aide-t-il vraiment à réduire notre prime ?

Personne n’a vraiment envie, ni le temps de passer plusieurs heures au téléphone pour appeler et répondre aux mêmes questions posées par les compagnies d’assurances. Par ailleurs, en répondant à seulement un formulaire, votre demande est envoyée, en une seule fois, à plusieurs compagnies d’assurance qui ont accepté de recevoir ce type d’offre. Le bénéfice pour vous ? Si vous avez peu de moyens financiers c’est un très bon moyen de baisser le budget assurance auto sans pour autant diminuer votre couverture, bien au contraire.