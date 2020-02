Souscrire une assurance automobile temporaire

Vous pouvez souscrire une assurance auto temporaire en France pour des périodes courtes uniquement.

L'assurance temporaire a la même validité juridique que les polices traditionnelles

qui ont généralement une validité annuelle. Chaque année, les conducteurs ont besoin de payer la police et de maintenir ou de changer de compagnie d’assurance. Cependant, de nombreux utilisateurs ont d'autres besoins et pour eux, il existe différents produits, tels que l'assurance automobile temporaire.

Il s'agit d'un service nouvellement créé que les assureurs ont commencé à offrir dans notre pays. Pour le moment, toutes les grandes entreprises n'ont pas franchi le pas, mais il existe déjà des options pour l’utiliser.

Quand souscrire une assurance auto temporaire?

Assurance auto pour le 1er jour

Comparateur d'assurances auto temporaire

L'assurance automobile temporaire répond à des besoins quelque peu différents de ceux d'une police normale. En général, assurer une voiture pendant quelques jours coûte plus cher que de le faire pour une période d'un an, mais il existe certains cas spécifiques dans lesquels il peut être utile de louer l'une de ces polices.

Voiture louée :

Les voitures de location sont l'un des cas où l'assurance de jour peut être utile. Les sociétés de location de voitures proposent généralement une assurance voiture de location, bien que parfois la couverture puisse augmenter considérablement le prix du produit. La location d'une police d'assurance pour une voiture de location peut réduire la facture.

Voyage à l'étranger :

Toutes les polices d'assurance traditionnelles ne permettent pas à leurs clients de voyager avec le véhicule à l'étranger. Dans le cas où le preneur d'assurance doit effectuer un voyage hors du pays pour une courte période, il peut ne pas être nécessaire de modifier la police d'assurance, mais il peut être suffisant de souscrire une de ces assurances temporaires. Contactez votre assureur.

Voiture à vendre :

Les voitures qui sont mises en vente par des particuliers sont également sujettes à recevoir une assurance auto temporaire. De nombreux propriétaires décident de mettre un véhicule en vente à l'expiration de la police annuelle, afin de ne pas avoir à payer le même prix, mais la voiture n'est pas toujours vendue immédiatement.

Si la date d'expiration de la police annuelle arrive, il n'est pas nécessaire de souscrire une autre assurance pour une année complète, mais il est possible d'enregistrer une de ces polices temporaires jusqu'à la fin de la vente du véhicule.

Voiture classique :

Les voitures classiques sont l'un des cas les plus clairs de voitures qui ont besoin d'une assurance temporaire. La plupart des collectionneurs qui gardent l'un de ces véhicules ne le conduisent généralement pas quotidiennement, mais l'utilisent plutôt pour assister à des concentrations ou à des événements de temps en temps. Il existe une assurance temporaire spécifique pour ce type de voitures.

Prix

Le prix de ces polices est proportionnellement plus cher que celui des polices traditionnelles. Autrement dit, si vous prenez le prix d'une journée d'assurance dans une couverture pour les jours et une annuelle, sauf surprise, l'assurance quotidienne sera beaucoup plus chère. C'est tout à fait normal car, comme tous les services, le montant relatif devient moins cher au fil du temps.