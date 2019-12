On connait maintenant les finalistes en lice pour les titres de Voiture, d’Utilitaire et de Camion nord-américains de l’année 2020 de l’organisme NACTOY

Les véhicules finalistes encore en lice pour les titres de Voiture, d’Utilitaire et de Camion nord-américains de l’année sont maintenant connus à la suite de cette journée réservée à la presse automobile au Salon de Los Angeles. Le panel de chroniqueurs affectés à ce prix annuel très convoité a entamé son processus de sélection au mois de juin dernier avant de réduire la liste de véhicules éligibles à 29 noms. Suite à la conférence de presse du regroupement de journalistes automobile, la liste vient soudainement de passer à neuf modèles, trois par catégorie.

L’an dernier, la Genesis G70, le Hyundai Kona et la camionnette Ram 1500 ont remporté respectivement les titres de voiture, véhicule utilitaire et camion nord-américains de l’année. Vous remarquerez que les finalistes pour 2020 ne comptent absolument aucune forme d’électrification, contrairement au Kona (disponible en mode électrique) et au Ram 1500 (avec son système hybride léger eTorque).

Sans plus tarder, voici les neuf finalistes encore en lice, avant l’annonce officielle qui aura lieu à Détroit en janvier, malgré le fait que le Salon de la capitale de l’automobile va dorénavant se tenir au mois de juin.

La Voiture nord-américaine de 2020

Le titre de Voiture nord-américaine de l’année sera âprement disputé entre deux sportives de renom et une berline intermédiaire complètement renouvelée. La Chevrolet Corvette Stingray a fait énormément de bruit ces dernières années à cause du transfert de sa mécanique en position centrale. Les performances sont à la hausse, tout comme la qualité (on l’espère du moins!), tandis que les prix sont maintenus à un niveau très accessible pour les amateurs de voitures sport.

Photo : Chevrolet Chevrolet Corvette Stingray

L’autre sportive du lot effectue un retour après plus de deux décennies loin des projecteurs. La Toyota GR Supra a elle aussi fait couler beaucoup d’encre depuis quelques mois, non seulement à cause de ce développement réalisé en collaboration avec BMW, mais également par l’absence (pour le moment) d’une option de boîte de vitesses manuelle. Ce qui est certain, c’est que la Supra de cinquième génération a su attirer l’attention des chroniqueurs, car elle est encore en lice.

Photo : Toyota Toyota GR Supra

Finalement, la Hyundai Sonata s’est faufilée à travers une belle brochette de voitures, notamment la nouvelle Série 3 de BMW ou même la nouvelle Porsche 911. Il semble que le design osé de la Sonata a été suffisant pour convaincre les juges. N’oublions pas la qualité d’exécution ou même la batterie de technologies à bord.

Photo : Hyundai Hyundai Sonata

Le Véhicule utilitaire nord-américain de 2020

Ici, la lutte se fera entre deux cousins coréens et le premier VUS électrifié de Lincoln.

Photo : Kia Kia Telluride

L’arrivée du Kia Telluride et du Hyundai Palisade, deux VUS à trois rangées de sièges basés sur la même plateforme, le même groupe motopropulseur et un équipement semblable, a porté fruit auprès des familles élargies du continent. Les deux véhicules sont franchement bien ficelés, bien pensés et plaisants à conduire sans révolutionner la catégorie pour autant. Gageons que si l’un ou l’autre remporte le titre, les ventes de ces deux VUS augmenteront un tantinet.

Photo : Hyundai Hyundai Palisade

L’autre candidat au titre de VUS nord-américain de l’année est le nouveau Lincoln Aviator, le nom qui effectue un retour au sein de la gamme cette année. Disponible en version normale ou hybride rechargeable, l’angle d’attaque du nouveau VUS à trois rangées de sièges de la marque est de miser principalement sur les performances grâce à une plateforme à roues motrices arrière. Autrement dit, l’Aviator a convaincu surtout par son comportement routier. Reste maintenant à savoir si ce sera suffisant pour supplanter l’un ou l’autre des VUS coréens.

Photo : Lincoln Lincoln Aviator

Le Camion nord-américain de 2020

Tous américains, les finalistes pour le titre de camionnette nord-américaine de l’année confirment que la catégorie des pickups intermédiaires est en pleine ébullition par les temps qui courent.

Le Ford Ranger, abandonnée en 2011, revient au sein de la gamme de Dearborn, sous la Série F avec une plateforme retravaillée du modèle international et une mécanique 4-cylindres Ecoboost turbo de 2,3-litres accouplée à une boîte de vitesses automatique à dix rapports. Ford réussira-t-il à se glisser au sommet, surtout avec deux autres protagonistes issus du groupe FCA?

Photo : Ford Ford Ranger

Le Jeep Gladiator, quant à lui, veut emmener les automobilistes jouer dehors. La gueule de Jeep Wrangler, le toit, les portières et le pare-brise amovibles et les capacités hors route hors du commun sont tous des points forts à considérer ici. Un autre point à ne pas oublier ici, c’est le prix demandé pour le Gladiator. Est-ce que ce sera suffisant?

Photo : Jeep Jeep Gladiator

Finalement, le trio de camions est complet avec la nouvelle génération de camionnettes HD de Ram. Le nouveau modèle a non seulement reçu un léger coup de balai à l’extérieur comme à l’intérieur, mais également un peu d’aide sous le capot, car l’un des moteurs turbodiesel Cummins est désormais capable de livrer un couple maximal de 1000 lb-pi.

Photo : FCA Ram HD

Il faudra maintenant attendre jusqu’au 13 janvier prochain, alors que les membres du prix nord-américain (composés de chroniqueurs américains et canadiens) annonceront les gagnants pour l’année 2020.