• Le NACTOY a fait connaître ses véhicules de l’année dans les catégories des voitures, des camionnettes et des VUS.

• Les grands gagnants sont les Acura Integra, Ford F-150 Lightning et Kia EV6

• Pour la première fois, un modèle électrique était présent parmi les finalistes dans chacune des catégories.

• Et encore, la catégorie des VUS n’était composée que de modèles électriques.

Au début de chaque année, lors de la deuxième semaine du mois, le jury du North American Car, Truck and Utility of the Year, le NACTOY (composé de 50 journalistes automobiles du Canada et des États-Unis), fait connaître ses prix dans les catégories de la voiture, de la camionnette et du véhicule utilitaire de l’année.

L’annonce des modèles gagnants a eu lieu sur le coup de 11 h ce matin (11 janvier). Ils ont été choisis parmi les modèles toujours en lice après un long processus de votes.

Les finalistes

Dans la catégorie visant à reconnaître la voiture de l’année, on retrouvait l’Acura Integra, la version électrique de la Genesis G80 et la Nissan Z.

Pour ce qui est de la camionnette de l’année, les trois finalistes étaient le Chevrolet Silverado ZR2 et le Ford F-150 Lightning, ainsi que le Lordstown Endurance qui semble enfin arriver sur la route après des années plutôt difficiles côté développement.

Les trois modèles qui s’affrontaient dans la catégorie des utilitaires étaient le Cadillac Lyriq, le Genesis GV60, ainsi que le Kia EV6, trois produits tout électriques, faut-il le préciser.

L’ascendance des électriques

Il est à aussi noter que pour la première fois, un modèle électrique se retrouvait dans chacune des catégories. Bientôt, on notera la dernière présence de modèles à essence à l’intérieur de ces dernières.

Toujours est-il que le vote est maintenant connu et ce sont les Acura Integra, Ford F-150 Lightning, ainsi que Kia EV6 qui sont couronnés.

Les organisateurs ont remercié les membres du jury pour leur travail. Au départ, 47 véhicules étaient en lice, le même nombre record qu’en 2019. Au Salon de l’auto de Détroit en septembre dernier, les premiers finalistes étaient choisis, réduisant le total à 26. En novembre, le nombre avait été ramené à 9.