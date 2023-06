• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des VUS intermédiaires de luxe.

• En lice, l’Acura MDX, le Genesis GV80 et le Porsche Cayenne.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des VUS intermédiaires de luxe, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

La catégorie des VUS de luxe de taille intermédiaire est l’une des plus vieilles dans l’univers des VUS. En effet, certains des modèles qui en font partie sont commercialisés depuis plus de 20 ans. C’est le cas de deux de nos finalistes, soit le Porsche Cayenne et l’Acura MDX.

Quant au Genesis GV80, puisque la compagnie n’a que sept ans, on doit encore parler d’une verte recrue. N’empêche, nos trois vedettes ont quelque chose d’intéressant à proposer.

Genesis GV80 Photo : D.Boshouwers

À commencer par ce Genesis, justement. Le premier VUS commercialisé par la firme a permis à tous de constater que la marque de luxe de Hyundai ne serait pas qu’une figurante dans la catégorie. Le GV80 est solide et représente déjà une valeur sûre sur le marché. Son rapport qualité-prix est une référence.

Acura MDX 2023 Photo : D.Boshouwers

Si on se déplace chez Acura, on découvre avec le MDX un modèle arrivé à pleine maturité. La nouvelle génération qui s’est pointée l’an dernier est plus raffinée que jamais. Elle est aussi plus intéressante, simplement parce qu’elle s’est enrichie d’une variante plus performante, la Type S.

Porsche Cayenne GTS Photo : D.Heyman

Finalement, avec le Cayenne, on a l’embarras du choix. Fidèle à sa tradition et à sa réputation, la compagnie le propose sous différentes configurations, tellement qu’il est impossible de ne pas en trouver une qui sied à nos besoins. Et derrière le volant, sans rien enlever aux autres produits rivaux, le Cayenne n’a pas d’égal.

C’est assurément LA raison pour laquelle il s’est imposé face à ses adversaires. En fait, ça va prendre une sérieuse contre-attaque de la concurrence pour déloger le Porsche Cayenne de son trône.