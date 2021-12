Nikola livre ses premiers camions lourds électriques

L’entreprise naissante Nikola, de qui on attendait une camionnette électrique régulière, vient de plutôt livrer ses premiers camions lourds électriques à l’entreprise Total Transportation Services Inc., une compagnie de transports opérant dans les ports de Los Angeles et de Long Beach, en Californie.

Nikola ne l’a pas eu facile l’année dernière. Rappelons que son fondateur et président, Trevor Milton, a démissionné à la suite d’une enquête pour fraude menée par le gouvernement, ce qui a incité General Motors (GM) à revoir à la baisse son accord avec le constructeur. Trevor Milton a été accusé de fraude au début de l’année et Nikola a abandonné son modèle Badger qui devait à l’origine être construit par GM, le tout pour se concentrer sur ses projets de semi-remorques électriques. À la fin de la semaine dernière, la firme a annoncé qu’elle avait livré les premiers exemplaires de son modèle Tre dans le cadre d’un programme pilote avec l’un de ses clients.

Le Tre s’annonce avec une autonomie d’environ 530 kilomètres. Il est équipé d’une batterie de 753-kWh, ce qui lui confère une puissance totale de 645 chevaux et lui offre la possibilité de circuler à 120 km/h. Nikola affirme que son modèle peut être rechargé de 10 à 80 % en 2 heures à une puissance maximale de 240 kW, et qu’il peut transporter jusqu’à 82 000 livres. Nikola prévoit également un Tre doté d’un groupe motopropulseur à pile à hydrogène. Dans ce cas, on attend une liberté de quelque 800 km.

Total Transportation Services Inc (TTSI) a reçu la confirmation de Nikola qu’elle recevrait 100 camions à la suite d’un programme d’essai de deux Tre électriques et deux Tre à hydrogène. Nikola n’a pas dit quand TTSI recevra ces dernières éditions, mais après la fin du programme, l’entreprise vise à livrer 30 Tre tout électriques à la compagnie en 2022. En 2023, 70 modèles à hydrogène suivraient. Nikola et son partenaire européen Iveco ont également conclu un accord avec l’autorité portuaire de Hambourg en Allemagne pour la livraison de 25 Tre électriques en 2022.

Si la transition vers des véhicules réguliers électriques est, selon les experts, une solution à long terme pour la planète, la transformation de l’industrie du transport de marchandises ne doit pas être oubliée, car son empreinte est aussi majeure.

