• Nissan compte lancer 30 nouveaux modèles d’ici mars 2027, dont sept en Amérique du Nord.

Nissan y est allé d’annonces importantes du côté du Japon aujourd’hui. La plus importante concerne l’objectif de lancer 30 nouveaux modèles à travers le monde d’ici mars 2027, le moment où l’exercice financier de l’entreprise va se terminer pour 2026-2027. Sur les 30 nouveaux modèles, 16 seront électrifiés.

Le constructeur mentionne également que 78 % de son parc actuel sera rafraîchi d’ici à cette échéance.

Au passage, la compagnie espère augmenter ses ventes mondiales d’un million d’unités. Cela représente près du quart des ventes actuelles. En 2023, Nissan a écoulé 3,22 millions de modèles à travers le monde.

Nissan souhaite aussi réduire ses coûts afin d’accroître sa rentabilité. En gros, le fabricant vise une marge bénéficiaire opérationnelle d’un peu plus de 6 % et un rendement total de 30 % pour les actionnaires, toujours d’ici à la date de mars 2027.

Sept modèles en Amérique du Nord

On se doute bien qu’on ne verra pas les 30 modèles sur notre continent. En fait, ce sont sept véhicules complètement nouveaux qui seront lancés ici au cours des trois prochaines années.

Infiniti QX-80 2025 Photo : Infiniti

Nissan Kicks 2025 Photo : Nissan

Ces derniers incluent l’Infiniti QX80 et le Nissan Kicks qui viennent d’être dévoilés et qui seront au Salon de New York cette semaine. On va aussi avoir droit à un nouveau Murano cette année, ainsi qu’à un Armada repensé, assurément dans les lignes et la philosophie du QX80.

Une berline électrique, un modèle hybride rechargeable et un produit mettant de l’avant la technologie e-Power compléteraient la liste.

On aura droit à de nouvelles technologies, aussi, comme cette approche e-Power que Nissan utilise déjà au Japon, ainsi qu’à des éléments tels des batteries au phosphate de fer-lithium et des batteries à semi-conducteurs. Pour les véhicules électriques, on souhaite réduire de 30 % le coût des modèles de prochaine génération.

Et en utilisant de nouvelles techniques de développement et de fabrication pour ces derniers, Nissan souhaite que le coût de fabrication d’un véhicule électrique et d’un modèle à essence soit le même en 2030.

L’électrification sera au cœur de cette stratégie, mais tout ne reposera pas là-dessus. Nissan vise à ce que les véhicules électrifiés, y compris les propositions hybrides, représentent 60 % des ventes mondiales d’ici la fin de la décennie. C’est 5 % de plus que l’objectif visé à pareille date l’an dernier.

La compagnie souhaite changer ses façons de faire et veut tout revoir afin d’être plus rentable, plus efficace. Makoto Uchida, le chef de la direction de Nissan, a déclaré ceci lors du dévoilement du plan de l’entreprise :

« Nous devons changer la façon dont nous planifions, développons, fabriquons et vendons des véhicules. Nous devons procéder à des changements radicaux pour devenir une entreprise durable. La perturbation est la nouvelle normalité. Notre objectif est de récupérer des volumes et de générer des bénéfices. »

Ça va donc bouger chez Nissan au cours des prochaines années.